Egy 28 éves férfi 2021 júniusában, egy belvárosi bisztrónál összeveszett egy társasággal, amelynek egyik tagjával ezután verekedett is. A társaságból egy másik férfi csitítani próbálta őket, a támadó azonban őt is megütötte, amiért közbeavatkozott, emiatt a férfi életveszélyesen megsérült.

Egy férfi 2021. június 6-án kora reggel ismerőseivel együtt egy erzsébetvárosi bisztróban szórakozott. Ugyanekkor iszogatott társaságával a teraszon egy másik férfi is, akik idővel nagyon részegek lettek.

A dolgozók már záráshoz készülődtek, ezért megkérték a vendégeket, hogy távozzanak. A teraszon lévő férfi és két - jelenleg ismeretlen - társa azonban ennek ellenére folytatták az iszogatást a teraszon.

A másik társaságból észlelte ezt egy férfi, aki elhatározta, hogy segít a dolgozónak, és felszólította a társaságot, hogy távozzanak. Azok ennek ellenére sem hagyták el a helyszínt, ezért hangos vita alakult ki köztük a kocsma dolgozójával. Eközben a férfi egyik társa végül megütötte az alkalmazottat, aki erre bement a bisztróba, levette a pulóverét és a napszemüvegét, majd a verekedésre felkészülve visszament a társasághoz.

A teraszra visszatérő dolgozó megindult az őt korábban megütő férfi felé, aki azonban ekkor ismét megütötte. Társa egy másik férfival együtt próbálta megnyugtatni őket, de ők folytatták a verekedést. A kezdeményező férfi újra megütötte és meg is rúgta a bisztró dolgozóját, aki ekkor visszarúgott, majd két kézzel ellökte magától, aki ettől a földre esett.

A dolgozó ezután agresszívan megindult a földön fekvő férfi felé, mire a társaság egyik tagja közbelépett, hogy véget vessen a verekedésnek, a férfi azonban őt is megütötte. Ekkor hirtelen, az éppen mellettük álló férfi felé fordult, és minden ok nélkül őt is fejen ütötte. A váratlan ütéstől a férfi arccal előre a földre esett.A dolgozó később visszament a földön, magatehetetlenül fekvő sértetthez, és a lábánál fogva a szomszédos vendéglátóhely elé húzta, miközben folyamatosan azt kiabálta, hogy takarodjanak onnan.

A bántalmazott férfi életveszélyes fejsérüléseket szenvedett.

A főügyészség a 28 éves támadó ellen életveszélyes testi sértés miatt emelt vádat, és végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását javasolta. A másik - egyelőre ismeretlen - verekedővel szemben garázdaság miatt folytatott nyomozást a rendőrök elkülönítették.