Rejtélyes gyilkosságot fedeztek fel 1939. június 20-án délben Budapesten egy Visegrádi utcai lakásban. Molnár Miklós 42 éves kalauz és felesége lakott ott, ide szeretett volna bejutni Ujmezei Jenőné, aki hatéves fiát kereste. A kisfiút még hat nappal korábban vitte el a Molnár házaspár azzal, hogy kirándulni viszik Káposztásmegyerre. A gyerek egyébként Molnárné nővérének volt a gyereke - tehát az unokaöccse volt. Ujmezeiné elengedte a gyereket Molnárékkal, hiszen azelőtt már többször elvitték sétálni, kirándulni, sőt, sokszor ott is aludt náluk. Most is úgy gondolta az anya, minden rendben lesz. Azonban Molnárék napok óta nem jelentkeztek. Ujmezeiné rosszat sejtve lakatost hívott, és arra kérte, törje fel Molnárék lakását, ugyanis kopogásra sem nyitnak ajtót napok óta. A lakatos nem tudta feltörni a lakás ajtaját, így a konyhaablakon mászott be a lakásba. Borzalmas látvány tárult elé: a szoba díványán hálóköntösben holtan feküdt Molnár Miklós, nyakán hatalmas seb tátongott. Azonnal hívták a rendőröket, akik megállapították, hogy Molnár öt napja feküdhetett holtan a lakásban - a halott férfira kívülről zárták rá az ajtót, és le is lakatolták. Ki ölte meg Molnár Miklóst, és hová tűnt a felesége a hatéves kisfiúval? A rendőrség ezekre a kérdésekre kereste a választ, és néhány napon belül ki is derült, mi történt pontosan. Egy borzalmas tragédia részletei.

A rejtélyes gyilkosság

A Délmagyarország másnapi száma így írt a borzalmas esetről:

"Valószínűnek tartják, hogy borotvával vagy késsel álmában ölték meg Molnárt. Búcsúlevelet nem hagyott, de sehol sem találták a gyilkos borotvát sem, így kizártnak tartják azt az eshetőséget, hogy öngyilkosság történt volna. Ugyanakkor, amikor a rendőrség a legszélesebb körben megkezdte a nyomozást a gyilkos után, megállapították, hogy Molnár idegbeteg felesége nyomtalanul eltűnt és vele együtt a kis hatéves Ujmezei Attila is. Senki sem látta őket napok óta. Felvilágosítást sem tudtak adni róluk. A kisfiú anyja sírva jelent meg a lakásban és kezét tördelve adta elő, hogy amíg ő dolgozott, kisfiát kirándulásra vitték el, azóta nem látta. A rendőrség valószínűnek tartja, hogy ahol megtalálják a gyermeket, ott lesz Molnárné is, ezért elsősorban a kisfiú után nyomoznak. Részletesen átkutatták a lakást, a tűzhelybe bedugva egy női pulóvert találtak, a holttest mellett pedig két véres törülközőt. Valószínűnek tartják, hogy a gyilkosságot a helyszínt tökéletesen ismerő követhette el egyelőre egészen ismeretlen ok miatt. A gyilkos - mielőtt lelakatolta volna a lakást - a véres borotvát megtörölte a törülközőben, és hogy áruló nyom ne maradjon, magával vitte. A rendőrség reméli, hogy rövidesen nyomára jön a borzalmas gyilkosságnak és sikerül megtalálni az eltűnt gyermeket is."

A rendőrség azonban hiába kereste a gyereket, nem találta - senki nem tudta, hogy Molnárné hová vihette.A Magyar Országos Tudósító körözést adott ki a nő ellen.

"A főkapitányság rádiókörözést adott ki a visegrádi utcában halva talált autóbuszkalauz feleségének kézre kerítésére. A Visegrádi utca 18/b.számú házban kedden délben holtan találták Molnár Miklós autóbuszkalauzt, akinek a felesége, valamint Ujmezei Attila nevű 6 éves gyerek eltűntek a lakásból. A holttest állítólag több napja feküdt a lelakatolt lakásban.

A m. kir. államrendőrség budapesti főkapitánysága ezzel az üggyel kapcsolatosan az alábbi szövegű rádiókörözést bocsátotta ki:

Ez évi június 20-án Budapesten, a Visegrádi utca 18/b,számú ház II, emeleti 32 sz. lakásán meggyilkolva találták Molnár Miklós autóbuszkalauzt. A gyilkossággal felesége: Molnár Miklósné szül. Rózs Rózi gyiroki születésű 1899., római katolikus, alaposan gyanúsítható, aki június 16. óta ismeretlen helyen tartózkodik. Személyi adatai és személy leírása a következő: körülbelül 165 cm. magas, kövéres termetű, szeme szürke, szája ívelt, fülei fejhez állóak, feje és arca kerek, kezei munkától megerőltetettek, a haja és szemöldöke fekete, illetve őszes, valószínűleg fekete svájci sapkát és fekete kabátot visel. Magéval vitte Ujmezei Attila 1935-ban született, római katolikus vallású, budapesti fiúgyermeket, akinek értelmes, tiszta beszédkiejtése van, fülei laposak, orra egyenes, feje és arca kerek, haja és szemöldöke gesztenye barna, kék vászonnadrágot, rózsaszínű fiúblúzt, magas szárú barna cipőt, fehér zoknit és csíkos joppét visel. A főkapitányság Molnár Miklósné nyomozását, illetve feltalálása esetén őrizetbevételét kéri."



Elszántan nyomozott a rendőrség, de hiába. A rendőrség tudta, hogy minél hamarabb meg kell találni a kisfiút - ugyanis sejtették, hogy az élete a tét. Végül egy távirat vezette nyomra a rendőröket. A küldő arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt szerdán a Halmaj és Aszaló vasútállomások között egy negyven év körüli nő és egy hat év körüli fiú szétroncsolt holttestét találták meg.

A rendőrség azonnal megvizsgálta az esetet és kiderült, hogy Molnárné és a kisfiú holttestét találták meg a vágányokon.

Az MTI új hírt közölt a gyilkossággal kapcsolatban:

"A miskolci ügyészség megállapítása szerint a Halmaj község határában talált női és kisfiú holttest megegyezik a Budapesten eltűnt Molnárnéval és Ujmezei Attilával. Az asszony fekete selyemruhát és fekete cipőt viselt; a gyermeken pedig fekete cipő, szürke zokni, kék vászonnadrág és rózsaszínű fiúblúz volt, amelynek leírása megegyezik a budapesti rendőrség adataival.

Miért gyilkolt az asszony?

A Visegrádi utcai rémdráma szörnyű titka: idegbeteg felesége ölte meg az autóbuszkalauzt, a gyilkos asszony magával vitte unokaöccsét, a kisgyereket vonat alá dobta, aztán öngyilkos lett - ezzel a címmel jelent meg a Felvidéki Magyar Hírlapban egy cikk 1939. június 22-én, amikor fény derült mindenre. A lap pontosan leírta, hogyan történtek a gyilkosságok.

Jelentettük, hogy Budapesten, a Visegrádi utca egyik lakásában holtan találták Molnár Miklós autóbuszkalauzt, aki hat napja feküdt holtan lezárt lakásában, míg rátaláltak. A lakásban, amelyet valaki kívülről zárt le, átvágott nyakkal, hálóingben feküdt az áldozat. A helyszíni szemlét végző detektívek feltevése szerint álmában gyilkolták meg a szerencsétlent. - írta az újság.



A gyanú a meggyilkolt kalauz feleségére terelődött, aki - a lap állítása szerint - súlyos idegbajban szenvedett. Fivére néhány évvel azelőtt levetette magát az emeletről és szörnyethalt. Ez a szerencsétlenség annyira megviselte az amúgy is ideggyenge családból származó asszonyt, hogy idegei egyre jobban mondták fel a szolgálatot, s már-már úgy viselkedett, mint aki zárt intézeti kezelésre szorul.

A javulásra semmi remény se volt, ami nemcsak az asszony, hanem a férj életét is elviselhetetlenné tette. A férjnek az is eszébe jutott, hogy elválik feleségétől és újra nősül. Ezt a nő megtudta, és szinte minden nap veszekedett a férjével, aki az otthoni perpatvarok elől inkább a kocsmába menekült.A házaspár azonban rajongásig szerette Ujmezei Attilát, a nő hatéves unokaöccsét.

Molnár Miklós megbetegedett - enyhe megfázás gyötörte. Orvoshoz ment, aki betegszabadságra küldte.

Június 13-án délelőtt a Molnár házaspár elment Ujmezei Attiláért a gyerek nagymamájához. Az édesanyja - Ujmezei Jenőné - ugyanis dolgozott, az Andrássy úti kávéház trafikosa volt. A fiát egyedül nevelte, mert a férjét politikai okok miatt börtönbe zárták, így amíg dolgozott az asszony, a nagymama vigyázott a gyerekre. Mivel Molnárék gyakran elvitték a gyereket kirándulni, a nagymama most is elengedte a kisfiút. Ujmezeiné pénteken szabadnapos volt. Elment az édesanyjához a gyerekért. Akkor tudta meg, hogy Molnárék magukkal vitték a kisfiút. Még az anya sem lepődött meg - hiszen sokszor történt ilyen. Úgy tudták, hogy Káposztásmegyerre mentek a kalauz egyik barátjához, akinek volt egy kilencéves kislánya, és úgy gondolták, a kis Attila szívesen játszik a kislánnyal. Este újra felkereste az édesanya a nagymamát, de a gyerek még mindig nem volt otthon.

A Visegrádi utcai lakásba sietett, de Molnárékat nem találta otthon, a konyha ajtaja le volt lakatolva. Hétvégén és hétfőn is elment a lakásra, de mindig zárva találta.

Kedden megkért egy Visegrádi utcai lakatost, hogy törjék fel a lakást, mert érezte, hogy valami nincs rendben. A lakatos nem tudta feltörni a zárat, de a konyha ablakán bemászott a lakásba. A szobában pedig megtalálta Molnár holttestét. Felkiáltott: "Uramisten, meggyilkolták ezt a szerencsétlen embert. Ujmezei Attila édesanyja a rendőrségre ment, akik feltörték a lakást, és megvizsgálták Molnár holttestét. A férfi nyakán hatalmas seb volt, az ágy mellett két véres törölközőt találtak, a tűzhelybe pedig egy véres pulóvert gyömöszölt a gyilkos. A pengét, amellyel elvágták Molnár torkát, nem találták meg a nyomozók.

A szomszédokat is kikérdezték, de senki nem látott, nem hallott semmit, mindenki azt mondta: napok óta nem látták Molnárékat.

A rendőrség azt feltételezte, hogy Molnárné ölte meg a férjét, elvitte a gyilkos fegyvert, rázárta az ajtót halott férjére, és magával vitte Ujmezei Attilát is.

Elment a rendőrségre Molnárné első házasságából született fia is, és elmondta, hogy csaknem két hete találkozott az anyjával, aki jókedvű volt - annak ellenére, hogy korábban többször emlegette, öngyilkos lesz, ugyanúgy akar meghalni, mint az anyja, aki szintén saját maga vetett véget életének.

A rendőrség nyomozott: az asszonyt és a gyereket kereste, de a nyomozás nem járt sikerrel. Szerda reggel aztán megérkezett a távirat, amelyben azt közölték, hogy a vonat néhány napja halálra gázolt egy asszonyt és egy kisfiút.

A nyomozás kiderítette, hogy Molnárné vonatra szállt a kisfiúval. A gyerek az utasokkal kedélyesen beszélgetett, mindenki dicsérte, hogy milyen okos, kedves kisfiú. Molnárné - az utasok elmondása szerint - nem kapcsolódott be a beszélgetésbe, és úgy látták, nem is örült, hogy a gyerek ilyen közvetlen.Az utasok a gyerektől megtudták, hogy Kassára utaznak.

De az asszony továbbra sem válaszolt egyetlen kérdésre sem, csak magába roskadva ült. Aztán Halmaj község közelében kivezette a rémült arcú kisfiút a kocsiból, aki egy játékautót szorongatott a kezében. A vonat két kocsija közötti peronra álltak. Aztán egy pillanat alatt kinyitotta az ajtót a nő, és feldúlt lelki állapotban a kocsik alá dobta a gyereket, majd ő maga is a kocsik közé ugrott. A kerekek mindkettőt halálra gázolták.

Az utasok erről semmit sem tudtak. Amikor a vonat befutott Szikszóra, búcsút akartak inteni a gyereknek, de nem találták. Eltűntek úgy, hogy közben a vonat meg sem állt. Azt gondolták, az asszonyt zavarta a beszélgetés, így egy másik kupéba vitte át a gyereket.

A holttesteket hamar felfedezték, és mivel a nőnél semmilyen irat nem volt, névtelen sírba temették őket.

A szikszói csendőrség közölte a főkapitánysággal, hogy a síneken talált halottak ruháit a községházán őrzik.

Így állapították meg, hogy valóban Molnárné és a kis Ujmezei Attila holttestét találták meg a síneken.

Az sosem derült ki, hogy valójában miért ölte meg az imádott gyereket, és miért lett öngyilkos a nő. Annyit állapítottak meg, hogy az anyja öngyilkossága megviselte a nőt, valamint korai hervadása is aggasztotta – ugyanis sokkal idősebbnek nézett ki a koránál -, és rendkívül féltékeny volt a férjére.