Fenntarthatóság és pazar panoráma: átadták a Corvinus Egyetem új, jövőbe mutató campusát

Az 1,1 hektáros parkban akár kültéri órákat is lehet tartani. A campus újdonságai közé tartozik az adatelemzést és adatvizualizációt támogató Adattér, a storytelling-készségeket fejlesztő Médiastúdió és a designkészségek gyakorlásában többek között 3D-nyomtatókkal is segítő Makerspace.

A négyemeletes, panorámás kollégiumrész 180 hallgatónak nyújt kedvezményes lakhatási lehetőséget 2-3 ágyas szobákban, önálló vizesblokkokkal.

Hat professzori apartman is helyet kapott a campuson. A multifunkciós sportközpontban egy kültéri és egy beltéri csapatsport-pályát is kialakítottak, emellett fitnesztermet és 4 mozgásstúdiót is használhatnak a corvinusosok. A campus sportkülönlegessége a hamarosan megnyíló mászófal-terem lesz.

Kiemelt környezettudatosság