Kiránduló gyerekekre támadt rá egy horgász a tatai tónál, egyiküket meg is verte

A tatai ügyészség

garázdaság miatt megrovásban részesítette a férfit.

Megrovást kapott 2020-ban egy nógrádi kamaszlány, aki elégedetlen volt a jegyeivel, ezért meghamisította a bizonyítványát. Ugyanígy járt el az ügyészség annak a salgótarjáni férfinak az esetében, akinek kétéves kisfia kiesett az autóból, és több csontja is eltört, mert az apa nem győződött meg róla, hogy be van-e zárva a kocsi ajtaja. Hasonlóan jártak el egy ápolóval szemben Skóciában, aki rendszeresen részegen járt be dolgozni a helyi idősek otthonába, és műszak alatt is előfordul, hogy ivott.