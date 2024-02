Összegyűjtöttük az elmúlt évek legnagyobb pedofilelfogásait és -ítéleteit

A férfi, aki a kihallgatása során azt mondta, hogy nincs semmi kivetnivaló alantas ösztöneinek kielégítésében, korábban hasonló bűncselekmény miatt már volt büntetve, jelenleg pedig letartóztatásban van. Ellene többrendbeli gyermekprostitúció kihasználása, valamint kóros szenvedélykeltés megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.

Lányát megerőszakolta, a fiát pedig szexre kényszerítette

Elképesztő gyötrelmeket kellett átélnie öt gyereknek, akiket az anyjuk és az apjuk is kihasznált. A család 2019-ben költözött Szerbiából Magyarországra, a szülők érzelmileg és fizikailag is elhanyagolták a gyerekeiket. Az apa többször rávette a feleségét, hogy a kutyájukkal szexeljen, amit videóra is vett, rendszeresen megerőszakolta a 15 éves lányát, amit a kisebbik lányuknak, aki 4 éves volt akkor, végig kellett néznie.