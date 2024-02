Pozitív változás az inflációs várakozásokban

A konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók által okozott bizonytalanság határozták meg. A konjunktúraérzet még jelentősebb javulására akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban (2–4 százalék közötti szinten) stabilizálódik, a kamatkörnyezet is kedvezőbbé válik, továbbá az energiapiacokon tartósan alacsony árak alakulnak ki.

A lakossági konjunktúraindex alindexei közül három gyengült, egy pedig jelentősen javult az előző havi értékéhez képest, és összességében az index enyhe mértékben visszakorrigált a januári értékével összehasonlítva. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke az előző havi 3,5-ről ugyan 2,1-re zsugorodott, de továbbra is pozitív tartományban maradt. A háztartásoknál az inflációs folyamatok megítélése tovább javult a kedvező tényadatok miatt is, és a mutató a januári értékéhez képest –80,0-ról – 74,9-re emelkedett. A gazdasági környezet megítélése az előző havi –14,4 pontos értékről –17,0-re, míg az anyagi helyzeté –10,3-ről –11,2-re romlott.