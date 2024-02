Rákosrendező önálló városközpontként működhet, hatalmas parkokkal

Amit mi itt elképzelünk, az arról szól, hogy a lehető legnagyobb, egybefüggő zöld területet hozzuk létre vonzó funkciókkal. Ezt szolgálja nemcsak Rákosrendező, hanem az egész vasúti tengely vizsgálata és rekonstrukciója egészen a Nyugati pályaudvarig. Ha megnézzük, csak a rákosrendezői részen a zöldfelület nagyobb lesz, mint Párizsban a Mars-mező zöldfelülete.

Miért jött szóba Dubaj?

Amikor kiderült, hogy egy dubaji befektető vagy egy ottani vállalkozó jöhet képbe egy budapesti fejlesztésnél, akkor a főváros rögtön dubaji felhőkarcolókat montázsolt a Hősök tere mögé, ezzel is ijeszgetve mindenkit, hogy elvegye a kedvüket a fejlődéstől. Ezt nagyon rossz iránynak tartom, ugyanis Budapestnek teljesen más karaktere van, mint Dubajnak, és ezeket a sajátosságokat mind figyelembe fogjuk venni, ugyanakkor azt nem lehet vitatni, hogy partnereink­nek, akik a legelismertebb ingatlanfejlesztők közé tartoznak, megvan a tehetségük és a tőkéjük az építkezéshez.

A minisztériumnak mi az álláspontja a magasházakkal kapcsolatban?

Sajnálom, hogy Rákosrendező esetében szinte csak ez a kérdés került szóba, ugyanis ez akkora terület, hogy különböző sűrűséggel másfél-kettő, vagy akár két és fél millió négyzetméternyi beépítés megvalósul. Itt sem arról kell beszélni, hogy mi hány méteres, hanem hogy miként fog kinézni. Ezért is tartom furcsának, amikor egyes csoportok azzal riogatnak, hogy ezek az épületek a Hősök teréről is látszódni fognak. Ha egy épület látszódik valahonnan, az önmagában nem baj, sőt éppen akkor lenne probléma, ha olyan épületek épülnének, amelyeket rejtegetni kell.

A magasházakról Budapesten nagyon régóta folyik a vita, már száz éve is terveztek ilyeneket. Pontosan az előbb említettek alapján, itt nem az a lényeg, hogy valami milyen magas, hanem az, hogy milyen minőségű. Budapestnek alapvető eleganciája és alapvető karaktere van, amelyet nem szabad megbontani. Ugyanakkor ha a Várban vagy a Gellért-hegyen állunk, és végignézünk a városon, Budapestnek jelenleg nincs kontúrja. Ez sok más város, többek között Párizs esetében is így volt, nem véletlen, hogy egy külön negyedet úgy alakítottak ki a francia fővárosban, hogy oda lehessen magasházakat építeni. Ennek Budapesten is megvan a létjogosultsága, de nagyon pontosan meg kell határozni, hogy milyen távolságra lehetnek ezek az épületek a központtól, illetve milyen magasságban. Sajnos erre nem a legjobb példa a már megépült Mol-torony, amely önmagában egy pillérként jelenik meg a tájképen. Ennél sokkal jobb városépítészeti lehetőségeink is vannak.