Szijjártó Péter: Magyarország a BYD-beruházással diktálni fogja egy technológiai világforradalom tempóját

Illetve arra is kitért, hogy a kínai autóipari vállalat nagyon gyorsan elnyerte a magyar emberek bizalmát, hiszen az értékesítés még alig kezdődött meg, és máris sokan vásárolják a BYD autóit. A miniszter hozzáfűzte, hogy elmondhatjuk azt, hogy a BYD, Magyarország kormánya és Szeged önkormányzata mellett a magyar autósok is bekapcsolódtak ennek a közös sikertörténetnek a megírásába, amely sikertörténet folytatása mellett Magyarország kormánya továbbra is elkötelezett.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI/MTVA/MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap

A miniszter rámutatott, hogy a világ ma őrült időket él, nagy a kiszámíthatatlanság, az elmúlt öt évben három globális vészhelyzet rengette meg a gazdaságot, amelyek nyomán új világrend van kialakulóban. Szavai szerint viszont mindezen bizonytalanságok közepette is van egy megállíthatatlan világgazdasági folyamat, amely töretlenül halad előre, mégpedig az autóipar elektromos forradalma.

Itt új iparág születik, született a szemünk előtt, és ennek az új iparágnak olyan mértékű a hatása, hogy egy teljesen új világgazdasági realitásról kell beszélnünk. Ebben az új világgazdasági realitásban bizony a lapokat újraosztják, teljesen új vállalati stratégiákra és teljesen új kormányzati, gazdasági stratégiákra van szükség a siker érdekében

- tudatta. A miniszter hozzátette, hogy van két szereplő, amelyek egész biztosan sikeres stratégiát választottak, hiszen itt van a BYD, amely mára a világ legnagyobb és legtöbb elektromos autót eladó vállalatává vált. És itt van Magyarország, amely pedig nem a legnagyobb és legnépesebb országok közé tartozván mégis az elektromos autóipari átállás globális éllovasává vált.