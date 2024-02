Visszafordíthatatlan következményei lesznek, ha nincs irányváltás a brüsszeli migrációs politikában

Dömötör Csaba elmondta, hogy csak tavaly 173 ezren próbálkoztak meg ezzel.

Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben Magyarország az Európai Unió határait is védi, a határkerítésre egyáltalán nem kaptak pénzügyi támogatást Brüsszelből, a kormány ezért is fontosnak tartja, hogy hangja máshová is eljusson, azt akarja, hogy ebben változás történjen.

Mint fogalmazott, "valójában annál is súlyosabb a helyzet, mint hogy nem adnak pénzt a határkerítésre, ugyanis amennyiben véglegesítik az új migrációs csomagot, akkor életbe lép a migránsok elosztása Európában, sőt az új eljárások alapján már a menekültügyi eljárások vége előtt be kellene engedni a migránsokat", eközben pedig - tette hozzá - "ugyanazok a külföldről támogatott aktivistacsoportok támogatják az új migrációs paktumot, akik a magyar kormányt támadják azért, mert külföldön is hallatja hangját".