A baloldal teljesen lezüllesztette Budapest kerületeit, a közterületek siralmas állapotban vannak

Ennek a huzavonának pedig lényegében áldozatul esett a közterületi takarítás.

Itt azt kell látni, hogy lényegében hegyekben áll a szemét Erzsébetváros utcáin. Sokszor hetekig kallódik zöld műanyag zsákokban a szemét a közterületeken. Ez pedig tavaly év végére odáig fajult, hogy momentumos alpolgármester asszony saját maga ismerte el, hogy óriási problémák vannak a közterület takarításával

– emelte ki a politikus, majd elmondta, hogy a közterületek tisztán tartásával foglalkozó céget végül január elsejével teljesen átszervezték, de ez csak tovább rontotta a helyzetet a közterületeken.

Elöntötte a szemét Terézvárost

A közterületek állapotával kapcsolatban Lindmayer Viktor, a terézvárosi Fidesz frakcióvezetője elmondta a lapnak adott interjújában, hogy a kerületben található közterületek az elmúlt években egyre inkább elhanyagolttá váltak.

Nagyon megszaporodott a kutyapiszok és a kosz a kerületben. És ami még rendkívül jellemző, hogy sajnos nagyon sok hajléktalan jelent meg Terézvárosban az elmúlt időszakban, ami élhetetlenné teszi a helyiek, illetve a környéken közlekedők életét, ez ellen pedig nem tesz semmit a városvezetés

– emelte ki a politikus, majd hozzátette, hogy ennek eredményeként a kerületben is megfigyelhető egyfajta szlömösödés (egy sajátos szelekciós folyamat, melynek öngerjesztő kísérőjelensége a társadalom perifériájára szorult csoportok összeverődése, tartós jelenlétük miatt az épített környezet folyamatos romlása, a közösségi szegregáció, végül pedig a gettó kialakulása – a szerk.), ami csökkenti az emberek szubjektív biztonságérzetét.

Útfelújításra sem költ a főváros

A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva a XXII. kerületi önkormányzat elmondta, hogy általánosságban romlott a fővárosi tulajdonban lévő közterületek állapota, ugyanis a kerületben az elmúlt időszakban mindössze két esetben történt fővárosi finanszírozású közútfejlesztések, illetve -felújítás.

A balliberális vezetésű fővárosi önkormányzat a tömegközlekedéssel érintett útszakaszok fenntartásában sem sikeres Budafok-Tétényben, számos közülük már évek óta felújításra szorulna.

A felújítások hiányának köszönhetően több útszakasz is olyan kritikus állapotba került, hogy azt az önkormányzatnak kellett felújíttatnia a főváros helyett, amihez kormányzati támogatást is sikerült szerezniük. Emellett pedig a felújítások esetében a főváros nem kommunikál megfelelően a helyiekkel, ezeket a feladatokat sokszor az önkormányzatnak kell elvégeznie. Az önkormányzat a Főkert munkáján is talál kifogásolni valót, mint írták:

a zöldfelületek karbantartása ugyan folyik, megköszönve a FŐKERT munkatársainak valóban körültekintő munkáját, de tíz-húsz négyzetméter zöldfelület magas színvonalú felújítása már nem megoldható feladat számukra, pedig óriási igény lenne rá

Az önkormányzat a Magyar Nemzetnek küldött válaszában a Főkert munkájával kapcsolatban kifejtette, hogy a fővárosi kezelésű terület a nagytétényi Kastélypark is, aminek rendszeresen javasolják felújítását.

A játszótér és a park elhanyagoltságára hosszú évek óta érkeznek a lakossági észrevételek, melyeket rendre továbbítunk a fővárosnak, de érdemi változás nincs az ügyben

– írták, majd hozzátették, hogy a terület egy részét a Főkert munkatársai korábban kijelölték méhlegelőnek, ott már nem is vágják a füvet rendszeresen, emellett pedig a főváros nagy területeket minősített át a Duna-partján természetvédelmi területté, azonban annak megvédése, rehabilitációja, de még a tisztántartása érdekében sem történik semmi.

Megjelentek a hajléktalanok Csepelen, zaklatják a járókelőket

A csepeli Fidesz szóvivője, Dobronyi Szilveszter a lapnak elmondta, hogy a XXI. kerületben sem rózsás a közterületek állapota, amelyeket a szóvivő szerint leginkább a siralmas szóval lehetne leírni.

Alapvetően a kerületnek a központi részén, azon belül is a sétáló utca környékén mindennapos a szemét, a káosz, a bűz, amit a hajléktalanok hagynak maguk után. A területen pontosan ugyanaz a káoszos helyzet uralkodik mint a főváros belső kerületeiben

– emelte ki Dobronyi, majd hozzátette, hogy

a környéken a járókelők mindennapos atrocitásoknak vannak kitéve az alkohol, vagy egyéb tudatmódosító szerek befolyása alatt álló, ott tengődő emberek részéről.

Ha elmegyünk a sétálóutcára, illetve annak környékére, akkor láthatjuk, illetve a saját orrunkkal is érezhetjük a környéken terjengő vizelet és emberi ürülék szagot

– emelte ki a szóvivő.

Leamortizálódott Zugló

Minden felmérés azt mutatja, hogy a zuglóiak szerint az egyik legjelentősebb probléma a kerületi közterületek siralmas állapota a kerület kormánypárti képviselője, Borbély Ádám szerint. A politikus a Magyar Nemzet kérdésére elmondta, hogy ezen a helyzeten az sem segít, hogy a forgalmasabb fővárosi fenntartású utak esetében a helyzet még ennél is rosszabb.

Gondoljunk bele, milyen állapotokat lehet tapasztalni mondjuk a Nagy Lajos király útja mentén, a Bosnyák téren, vagy az Örs vezér terén? A Bosnyák tér felújítása a fideszes kerületvezetés idején kezdődött, aztán a baloldali polgármesterek egyetlen megújult négyzetmétert sem tudtak hozzátenni. Az elmúlt harminc évben 'Pest Rózsadombjából', az irigylésre méltó Zuglóból mára leamortizálódott, lesajnált kerület lett

– jelentette ki Borbély Ádám, majd hozzátette, hogy ennek egyik elsőszámú oka az, hogy

a baloldali kerületvezetés az országos politikával foglalkozott, a közterületek pedig gazdátlanok maradtak.

Borbély meggyőződése szerint ma már nem az számít Zuglóban, hogy ki jobboldali, baloldali vagy liberális, hanem az, hogy az elkövetkezendő önkormányzati ciklusban sikerül-e meghaladni az elmúlt évtizedek gazdátlan, ejtőernyős politikáját az összes messziről jött, zavaros szereplőjével együtt.

A változás a fejekben kezdődhet el: egy önkormányzati választáson nagypolitika helyett helyi ügyekkel kell foglalkozni, és ha alkalmas, itt élő vezetői lesznek a kerületnek, a közterületek állapota is javulni fog

– emelte ki a politikus.

