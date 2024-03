Áder János reméli, hogy Dobrev Klára nem bújik a mentelmi joga mögé

Dobrev Klára ellen is két pert – rágalmazás gyanújával büntetőpert, személyiségi jogok megsértésének gyanújával pedig polgári pert – fog indítani Áder János húga, Pölöskei Gáborné Áder Annamária – derült ki a volt köztársasági elnök szavaiból. Áder János reméli, hogy a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője – aki korábban bűnösnek nevezte a húgát a bicskei gyermekotthon pedofília miatt elítélt igazgatója ügyében – nem bújik majd a mentelmi joga mögé. Áder János megismételte, hogy Gy. Németh Erzsébet ellen is két per indul majd. A volt államfő már korábban is úgy fogalmazott:

én nem vagyok perképes az ügyben, de a húgom igen. Az ő nevében elmondhatom, az első pillanattól világos volt, hogy perelni kell.

Az ügy előzménye, hogy az ellenzéki párt egy Gy. Németh Erzsébet által kiadott közleménnyel állt a nyilvánosság elé, melyben az állt: „Áder János húga tudott a bicskei pedofil igazgatóról, mégsem tett semmit a fővárosi gyermekvédelmi főosztály vezetőjeként.”

