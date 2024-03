Az újbudai lebukott pedofil több óvodában is dolgozhatott a kerületben, mert az édesanyja vezető Gyurcsány polgármestere mellett

A botrányos esettel kapcsolatban Újbuda Önkormányzata is közleményt adott ki. Mint írták, a rendőrség február 23-án kezdett adatgyűjtésbe egy névtelen bejelentés alapján. Újbuda Önkormányzata is ekkor értesült először az ügyről. Az érintett dolgozó azóta nem léphetett be az óvoda területére, nem találkozhatott a gyermekekkel, 2018-ban kezdődött munkaviszonyának megszüntetésére haladéktalanul sor került, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya pedig megszűnt.

A közleményben azt is megemlítették, hogy korábban az érintett pedagógusasszisztens munkájával kapcsolatban panasz sem az óvoda vezetéséhez, sem az önkormányzathoz nem érkezett.