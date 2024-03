Itt van Karácsony eddigi leggyávább menekülése - videó

Egészen meghökkentően gyáva menekülést mutatott be Karácsony Gergely, amikor kijött az ATV épületéből csütörtök este. Láthatóan egy biztonsági ember kísérte, kollégánk útját pedig egy magát sajtósnak mondó nő próbálta elállni, aki - miután belépett a kamera elé - közölte, hogy azért nem adhatjuk le a főpolgármester menekülését, mert ő is rajta lenne, ő meg nem közszereplő. Karácsony közben még egy telefonhívást is eljátszott. Nézze meg a videót!

