Kihallgatta az adóhivatal Karácsony Gergely pénzhordó emberét

Gyanúsítottként hallgattak ki egy embert a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói a Karácsony Gergely-féle 99 Mozgalom ötszázmilliós „mikroadományaival” kapcsolatban – derült ki az eljárást felügyelő Fővárosi Főügyészség lapunk kérdésére adott válaszából. Mint írták, „az ügyben a nyomozó hatóság hallgatott már ki gyanúsítottat, bővebb tájékoztatás azonban a nyomozás érdekeire figyelemmel nem adható”. Minden bizonnyal a gyanúsított nem más, mint Perjés Gábor, a 99 Mozgalom hivatalos képviselője. Ahogy az Origo is beszámolt róla Karácsony pénzhordó embere nem tud elszámolni a titokzatos százmilliókkal.

A feltételezést, hogy Perjést hallgathatták ki, az is alátámasztja, hogy a párbeszédes politikus lakcímére jegyezték be a mozgalmat, illetve ő volt az, aki félmilliárdnyi „mikroadományt” készpénzben befizetett az egyesület számlájára. Tavaly novemberben Perjésnél már tartottak házkutatást is - írja a Magyar Nemzet.