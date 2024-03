Mire várt a DK-s, momentumos, baloldali újbudai önkormányzat az óvodai pedofilügyben?

Pénteken csapott le a rendőrség az óvodai alkalmazottra, aki ellen a XI. kerületi Rendőrkapitányság folytat nyomozást. A Budai Központi Kerületi Bíróság szombaton döntött a pedagógiai asszisztens letartóztatásáról. A fogvatartás helyszínéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet (IMEI) jelölték ki.

A Magyar Nemzet szerint a valószínűleg homoszexuális férfit jelenleg 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális kényszerítéssel gyanúsítják. A lap úgy tudja, a pedagógiai asszisztens az óvoda területén lévő mosdóban fajtalankodhatott egy kisgyermekkel. Emellett a bírósági végzésben az is szerepel: adat van arra is, hogy a gyanúsított a felügyelete alatt álló, 12. életévét be nem töltött gyerekek sérelmére szexuális erőszakot követett el. Utóbbival egyelőre még nincs meggyanúsítva.