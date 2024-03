Mutatjuk, hogy változik meg a következő napok időjárása

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Kedd

A párásság megszűnése után északnyugat felől megnövekszik a gomolyfelhőzet, és főleg délen, valamint keleten zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk az ÉNy-i szél. 14 és 19 fok közötti kellemes tavaszi meleg várható.



Szerda

Északkelet felől érkeznek felhők, melyekből elsősorban a délutáni órákban fordul elő zápor. Az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül. 13-14 fok valószínű.



Csütörtök

Változóan felhős időre van kilátás, és elszórtan fordul elő eső, zápor. Az ÉK-i szél továbbra is élénk lesz. 7 és 14 fok közé gyengül a nappali felmelegedés.



Péntek

Napos, és tartósabban rétegfelhős tájak váltakoznak. Elszórtan ismét előfordul csapadék. Reggel gyengén fagyhat, és délután is csak 9-11 fok lesz.



Szombat

Gyengén felhős idő várható, csak délutántól növekszik a felhőzet. Nem lesz eső. 11-13 fok köré melegszik a levegő.