Túl gyorsan ment, ezzel végzetes balesetet okozott egy mozdonyvezető Tatabányán - videó

a jobb vágányon 2021. február 2. napján hajnali fél 4-kor perckor, míg a bal vágányon 5 órakor sebességkorlátozásokkal indult meg, melyek csak hetekkel később, 2021. február 18. napján reggel fél 8-kor szűntek meg.

Az ügyészség a férfival szemben felfüggesztett fogházbüntetés és a vasúti vezetéstől való eltiltás kiszabását javasolta.

Decemberben Drégelynél is kisiklott egy vonat, Nagymarosnál pedig nemcsak kisiklott, de fel is borult egy tehervonat négy kocsija. Kelenföldön pedig a kisiklott vonat miatt szakadt le egy felsővezeték, ami komoly károkat okozott. Szeptemberben Mezőhegyesen is kisiklott egy vonat, miután egy kisteherautóval ütközött.