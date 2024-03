Varga Judit sírva mondta el, hogyan kínozta Magyar Péter - videó

Varga Judit felidézte, hogy Magyar már brüsszeli életük során folyamatosan kritizálta a munkáját és az ott lévő embereket is. Magyar folyamatosan alázta a volt miniszter szóbeli abúzusai révén. Varga azért nem akart szakítani, mert próbálta megmenteni a kapcsolatot, és szakemberhez is fordult. Mindig kereste, hogy mi lehet Magyar motivációja - tette hozzá.

Egy lelki-beszűkült állapotban tartott engem a volt férjem.

Varga Judit elmondta, hogy a fent bemutatott problémákat elpanaszolta a szülőknek.

2018 után erősödtek fel Magyar kritikái

A volt miniszter felidézte, hogy amikor 2018-ban visszatértek Magyarországra, akkortól kezdve felerősödtek Magyar Péter kritikái vele szemben. 2021 januárjában költöztünk külön, és 2021 májusáig éltem külön. Sem a Fideszől, sem a kormányból nem mondta meg senki, hogy mit csináljak a magánéletemben - tette hozzá.

Sokan megrémültek, hogy 2021. májusában adtam egy újabb esélyt Péternek.

Varga Judit arról is beszélt, hogy nem szerette volna, ha a válás miatt a gyerekek körüli stabilitás megszűnik. Nagyon nehéz számomra, amikor a közös felügyelet miatt a gyermekek elmennek tőlem, de nem szerettem volna, ha apa nélkül nőjenek fel, ezért sem kezdeményeztem az egyoldalú felügyeletet.

Kukaborogatás és bezárás

A volt miniszter szerint azzal próbálta sakkban tartani őt, hogy elvette a táskáját, bezárta egy szobába, vagy éppen kukákat borogatott az autója elé.

Felidézte, hogy a gyerekek előtt zárta be őt egy szobába, és a 11 éves gyereke szabadította ki.

Az sem tetszett Magyarnak, hogy egy bécsi rendezvényen nem ő került a főhelyre, hanem a magyar miniszter, aki egyébként a díszvendég volt.

Varga Judit azt is felidézte, azért sem hagyta abba a kapcsolatot, mert egy küzdőtípus, valamint a szeretetmorzsákat is adagolta Péter, ha kellett. Soha nem következet be a tett, így Magyar nem változott meg.

Állandó rettegés



Varga Judit az interjú során felidézte, állandóan attól kellett tartania, éppen milyen hangulata van az agresszív Magyar Péternek. A volt igazságügyi miniszter rettegett attól, hogy akkori férje nem fogja abbahagyni az abúzust, sírva mesélte el: Magyar Péter egy alkalommal kiment a szobából, elment a konyhába egy késért és azzal járkált a lakásban.

Varga folyamatosan kérlelte férjét, hogy fejezze be a terrort és próbáljon pozitív irányba változni, de egy ponton már csak az érdekelte, hogy szabad legyen a bántalmazó, zsaroló férfitól. Egy olyan történetet is felidézett, amikor el akarta hagyni otthonát, Magyar Péter viszont ezt nem hagyta, kukákat borított az autó elé, minden lehetséges őrült módon megpróbálta akadályozni, hogy Varga elmenjen, még a hátsó ülésre is beült.

Varga Judit őszintén beszélt arról, hogyan terrorizálta az agresszív Magyar Péter Fotó: Frizbi TV/Youtube

Cikkünk frissül.