Brüsszel az ukrán oligarchák oldalára állt, de a magyar kormány megvédi a gazdákat

Nagy István szerint soha ilyen mértékű zöldideológiai befolyásolási kísérlet nem érte még az EU-t, mint most. A Green Deal, úgy gondolja, hogy egy hatástanulmány nélküli diktátum volt a gazdáknak, miközben éppen Brüsszel járult hozzá a túlkínálathoz, az alacsony termelői árakhoz, valamint a termelési költségek drasztikus emelkedéséhez. A kormány viszont felveszi a harcot Brüsszel ellen ezen a területen is, ebben az esetben egy öt pontból álló csomaggal. Magyarország importkorlátozást vezet be Ukrajnával szemben és teljes körű bejelentési kötelezettség a Nébih felé. A kormány döntése értelmében 2026-ig meghosszabbítják az ötszázalékos agrárhitel felvételének lehetőségét, valamint 90 százalékban támogatják az üzemanyagáfát.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter pénteken további részleteket is megosztott. Bejelentette, hogy a kormány az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók agráriumban és a válságkezelésben betöltött szerepére, továbbá jelentőségére figyelemmel, a gazdaság élénkítése, a válságok által okozott negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók kibővítéséről döntött.