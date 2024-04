Gulyás Gergely: A holokauszt a magyarság számára nemzeti tragédia

- mondta a tárca vezetője, felidézte, hogy az első polgári kormány ezért vezette be a holokauszt áldozatainak emléknapját. Gulyás Gergely kiemelte: "hiszünk az emlékezés erejében, abban, hogy időről időre elé kell mondanunk a történelmet és a történelem sötét fejezeteiről is számot kell adni és meg kell emlékezni". Hiszünk abban, hogy "a múltra való közös emlékezés a következő nemzedékben is megteremtheti és megerősítheti azokat kapcsolatokat, amelyek ezt a nemzeti közösséget létrehozták és amelyet a nemzeti szocializmus borzalmas eszméje és a belőle kinövő istentelen és embertelen diktatúra el akart szakítani" - fogalmazott.