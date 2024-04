Gyurcsány-módszer: gyanús házcserével vehették rá Dérit a visszalépésre

Korábbi cikkeinkben bemutattuk, hogy hogyan is működik a Gyurcsány-módszer Újpesten. Zűrös ingatlanügyek, szellemház az erdő szélén, vörös báróknak kijátszani tervezett 120 lakásos társasház és helyzetbe kerülő DK-s cégek tucatja. És most jöjjön még egy gyanús történet. A közvélemény értetlenül fogadta, hogy Déri Tibor már két évvel ezelőtt bejelentette, hogy nem indul újra polgármester-jelöltnek a 2024-es önkormányzati választáson, majd nem sokkal ezután az is kiderült, hogy alpolgármestere, Trippon Norbert viszont ringbe száll a polgármesteri székért. Az Origo utánajárt, hogy mi állhatott Déri visszalépésének hátterében, és bár biztosat nem mondhatunk, de a helyi szóbeszéd szerint egy igen jól sikerült lakáscserével vették rá Gyurcsányék a székének feladására.

Déri Tibor újoncként tudott győzni 2019 októberében Újpesten, és bár a valódi döntéseket nem ő hozta, mégis értetlenül fogadta a közvélemény, hogy már két évvel ezelőtt bejelentette, hogy nem kíván újra elindulni a polgármesteri székért 2024-ben. Déri családi okokra hivatkozva jelentette be a döntését, ez azonban azért sem hihető magyarázat, mivel a napokban kiderült, hogy felkerült az ellenzék fővárosi listájára, vagyis szó sincs a közélettől történő végleges visszavonulásról. Újpesten az a hír járja, hogy egy gyanús ingatlanügylet áll a háttérben. És ha megvizsgáljuk a dátumokat, érdekes összefüggéseket fedezhetünk fel.

Déri és családja egy Csokonai utcai társasházi lakásra ruházott be Újpesten, és itt is éltek egészen 2022 augusztusáig. Erről az ingatlanról ránézésre is megállapítható, hogy sok évtizeddel ezelőtt épült, korszerűtlen épület. Régi, fa nyílászárók, régi tetőszerkezet, régi alapozás. Gyanús vevő 2022 augusztusában az akkor már több éve polgármester, Déri Tibor és felesége egyszer csak túladott az ingatlanon. Bővült a család, nincs ebben semmi meglepő, gondolhatnánk. Azonban van itt néhány elgondolkodtató körülmény. A vevő ugyanis nem más volt, mint a Pannon-Work Consulting Munkaerő-kölcsönző és –közvetítő Kft, mára HUNAM Personnel Solutions Kft. Ez egy zuglói, munkaerő-közvetítéssel foglalkozó cég, és semmi köze nincs a IV. kerülethez. Nincs itt székhelye, nincs fióktelepe vagy irodája.

Ami mégis igazán szöget üthet a fejünkbe, hogy a cég felügyelőbizottsági elnöke Dr. Haraszti Gábor ügyvéd. Haraszti egészen véletlenül az Újpesti Önkormányzattal is sok éve szerződésben álló Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda oszlopos tagja, egyik vezető ügyvédje. Vagyis a jelek szerint épp az a cég vette meg Déri házát, amelynek felügyelőbizottsági tagja, a Déri vezette önkormányzat ügyvédje. Kicsi a világ, nem igaz?

De, hogy mennyire nem volt komoly a Pannon-Work befektetési szándéka, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy néhány hónappal később túl is adott az ingatlanon. Nem létesített irodát, munkásszállót csak szépen továbbadta azt. Régi társasházból penthouse lakásba

Egy biztos, hogy az ingatlancserével Déri Tibor polgármester és családja szintet lépett a Csokonai utcához képest. Hiszen 2022 augusztusában - vagyis éppen egy hónappal a visszalépés bejelentését megelőzően - egy Csíksomlyó utcai, új építésű lakásra cserélte a korábbi házat. A részletek ismerete nélkül gondolhatjuk, hogy nagyon jó áron sikerülhetett túladni a korábbi lakáson, hiszen a két ingatlan értéke között ránézésre is sokszoros a különbség. A gyanút tovább erősíti az is, hogy a polgármester nem tüntette fel a vételárakat a vagyonnyilatkozatában sem. A helyi szóbeszéd szerint Dérit a fenti, jól sikerült ingatlancserével bírhatták rá a helyben a passzátszelet fújó Gyurcsányék, hogy mondjon le az újrázásról és soroljon be a hűségesküt korábban letevő Trippon Norbert mögé. Hát így működik a Gyurcsány-módszer Újpesten. Tény az, hogy a 2022 augusztusi ingatlancsere után szeptemberben Déri valóban bejelentette, hogy nem indul újra a polgármesteri székért. A gyanút csak azzal tudná eloszlatni Déri, ha nyilvánosságra hozná az adásvételekben lévő vételárakat. Erre viszont kevés az esély.