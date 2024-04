Korábban Magyar Péter támogatásával dicsekedett Láng Balázs, mára ezt titkolni próbálja

Így például a Magyar Péter-féle demonstráción készített közös képeket a feltöltés után nem sokkal eltüntették, a többi olyan felvétellel egyetemben, amelyek azt bizonyítják, hogy Láng Magyar Pétert támogatja.

Korábban Láng közösségi oldala olyan képekkel is tele volt, amelyeken a baloldal mellett mozgósított a 2022-es választáson, ám ezeknek a felvételeknek sincs már nyoma a profilján. Úgy tűnik, Láng Balázs a költekező életformájáról tanúskodó képeket is jobbnak látta törölni, hiszen a luxus ételfogyasztásait bemutató felvételeket is leradírozta a Facebook-oldaláról.

Hű kép nyerhető Láng Balázs politikai tevékenységéről az általa kezelt Facebook-csoportokból is. Az egyikben például múlt vasárnap azt jelentette be, hogy a csoport vezetői ezen a héten előállnak egy 12 pontos, Magyar Péternek szánt javaslatcsomaggal.