Magyar Péterék jogszerűtlenül járhattak el az adatvédelmi biztos szerint

Maga Magyar Péter számolt be a Magyar Nemzet kérdésére arról, hogy a mozgalma honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatót mástól szerezték. – Nem akartunk érte külön fizetni – fogalmazott. Az ügy kapcsán Péterfalvi Attila, az adatvédelmi hatóság elnöke a lapnak elmondta: tisztességtelenül és jogszerűtlenül járhatott el Magyarék honlapja azokkal szemben, akik ott megadták adataikat. Eközben arról értesült a portál, hogy Magyar mozgalmától többen is a hozzájárulásuk megadása nélkül kaptak hírlevelet, amit Péterfalvi ugyancsak aggályosnak nevezett. Utóbbi eset kísértetiesen hasonlít a baloldal 2022-es kéretlen sms-kampányára, amikor is tömegeknek küldtek kéretlenül üzeneteket.

Egyre szaporodnak a jogsértés gyanúját felvető mozzanatok Magyar Péter mozgalma körül. A kiindulópontot ezügyben a Magyar Nemzet csütörtöki tényfeltáró cikke adta. A portál megírta, hogy Magyar mozgalmának honlapja, a Talpramagyarok.hu mögött is megjelent a Bajnai Gordon nevével fémjelzett datadatos csapat. Dokumentumokkal igazolva beszámoltak róla, hogy a honlap adatvédelmi tájékoztatójában olvasható az Estratos Digital GmbH és a Lundadonate.org neve. Előbbi egy bécsi székhellyel alapított digitális ügynökség, ügyvezetője Bajnai Gordon kormányának volt titokminisztere, a Datadat-cégcsoport vezető figurája, Ficsor Ádám. Az Estratos a Datadat cégcsoport korábbi osztrák leányvállalata, a Datadat GmbH, amelyet nemes egyszerűséggel átneveztek. A Lundadonate.org, röviden Lunda, ehhez képest egy adománygyűjtő platform. Ezt a Datadat fejlesztette, angol nyelvű oldalán pedig anyacégként korábban a Datadat, ma az Estratos szerepel.

Honnan van a tájékoztató? Miután erről hírt adott a Magyar Nemzet, előbb mindkét érintett fél – Magyar Péter és a datadatos kör – tagadta, hogy kapcsolatban állnának. Néhány órával később azonban a két cég, az Estratos és a Lunda neve eltűnt a Talpramagyarok.hu adatkezelési tájékoztatójából. A törlés önmagában sokatmondó. Az adatkezelési tájékoztató csütörtök délelőtti állapota:

Forrás: Magyar Nemzet Az adatkezelési tájékoztató a nyomeltakarítás után: Forrás: Magyar Nemzet

Másnap, pénteken azonban újabb fordulat következett, a Magyar Nemzet riporterének ugyanis nyilatkozott a kérdésről Magyar Péter. Itt Magyar azzal indokolta a két cég nevének kihúzását, hogy valamely más szervezettől vették át az adatvédelmi tájékoztatót. Szó szerint így fogalmazott: „Valakitől kaptunk egy adatvédelmi tájékoztató-mintát, és azt kitettük. Ennyi történt. Nem akartunk érte külön fizetni.” Magyar a történéseket firtató újabb kérdésre megjegyezte azt is: „Valakitől kaptuk. Én kértem, hogy ne kelljen egy újat írnunk, mert nem volt elég időnk, amikor el kellett indítanunk az egyesületet, a pártot.” Ezek szerint tehát Magyarék nemcsak egy mintát használtak, hanem a kitöltött adatok egy részét is egy az egyben átvették valakitől, azt azonban továbbra sem tudni, hogy kitől. Tisztességtelen eljárás lehet a háttérben Az esettel kapcsolatban megkeresték a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökét.

Kijelenthető, hogy mindazokkal szemben nem járt el tisztességesen és jogszerűen a Talpramagyarok.hu adatkezelője, akik a honlapon esetleg hozzájárulásukat adták az adatkezeléshez, amennyiben a dokumentumban tényleg nem valós információk voltak megadva. Ráadásul, ha az adatkezelési formulát máshonnan vették át, részben vagy egészben kitöltve, akkor az is kérdéses, hogy az említett cégeken kívül van-e más olyan információ, amely nem felel meg a tényeknek – fejtette ki Péterfalvi Attila. Szavai szerint amennyiben más fórumokon, például standoknál is a honlapon találhatóval megegyező adatkezelési tájékoztatót használtak, az ugyanúgy aggályos. Ezt esetről esetre kellene mérlegelni – tette hozzá.

Kéretlen üzenetekkel bombázzák az embereket A Talpramagyarok.hu-val kapcsolatos másik aggályos ügyben is kérdezték a NAIH elnökét. Több olvasó is jelezte ugyanis, hogy a beleegyezésük nélkül kéretlen agitáló üzeneteket, hírlevelet kapnak Magyar Péter csapatától. Egyikük elmondta, hogy miután küldött egy üzenetet az [email protected] e-mail címre, annak ellenére kapott szavazásra buzdító promóciós üzenetet, hogy ehhez nem járult hozzá. Ha történt ilyen eset, nyilván annak is megkérdőjeleződik a jogszerűsége, hiszen csak annak lehet hírlevelet küldeni, aki erre a szolgáltatásra jelentkezett. A hozzájárulásnak pedig kifejezettnek, egyértelműnek kell lennie és pontosan arra kell vonatkoznia, amiről az adatkezelés szól – mutatott rá Péterfalvi Attila. Azt is hangsúlyozta, hogy aki például hírlevélre jelentkezik fel, az szimpatizánsnak tekintendő, márpedig amikor egy párt szimpatizánsokat gyűjt, az politikai véleményre vonatkozó adatnak minősül, ezért a kezelésének is szigorúbb követelményeknek kell megfelelnie. Az előző választáson is visszaélhettek az adatokkal Érdemes megjegyezni, hogy a legutóbbi, országos botrányt keltő hasonló baloldali esetig nem kell sokat visszamenni az időben. A 2022-es választást megelőző ellenzéki sms-kampány részeként több, mint kétmillió kéretlen szöveges üzenetet küldtek ki. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) idén februárban közzétett jelentése megállapította, hogy a legutóbbi országgyűlési voksolás előtt csak sms-ekre, adatbázis-építésre és online hirdetésekre 860 millió forintot költött el a baloldal. Az ÁSZ kiemelte: a pénz java része a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalomtól az ellenzéki kampány digitális részéért felelős DatAdat-cégcsoporthoz vándorolt. Mindemellett óvatosan fogalmaztak és a folyamatban levő NAV-vizsgálat eredményétől tették függővé, hogy mindez milyen lépéseket vonhat maga után.