Velencén csak egyetlen polgármester-jelölt indulhat a választáson, a Fidesz-KDNP színeiben

Indoklásában az NVB megállapította, hogy a szervezet bejelentésekor eljárt Sarf Györgynek a Regélő Hagyományőrző Egyesület képviseletére vonatkozó megbízása a szervezet bejelentésének időpontjában nem állt fenn, mivel annak időtartama lejárt.

Ez azt jelenti , hogy a Regélő Hagyományőrző Egyesület nem indulhat az önkormányzati választáson, így Gerhard Ákos polgármester nem is vette fel április 20-án az ajánlóíveket. Az NVB oldalán az is látható, hogy Velencén egyetlen polgármester-jelölt, Krausz György, a Fidesz-KDNP színeiben vette fel az ajánlóíveket, aki már le is adta azokat.