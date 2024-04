Nem unalmas Nektek ez a 14 éve tartó Messiás-casting? – tette fel a kérdést Apáti Bence a legújabb videójában. Mert a baloldali értelmiség továbbra is élvezi: most éppen Magyar Péterben van minden bizodalmuk. Csak hát volt már példa ilyesmire, nem is egyszer. Apáti Bence megnézte a TOP 7 legnagyobb Messiás-bukást, és az első helyre egy némileg meglepő embert sorolt.

Vágólapra másolva!