Vajon miért lapítanak a Mérő Vera-féle feministák Varga Judit drámai interjúja után?

Jeszenszky Zsolt szerint ezért is nagy dolog Varga Judit vallomása. Szerinte a mostani helyzetben az a legérdekesebb, hogy azok, akik máskor nagyon hangosan a családon belüli erőszak ellen vannak, meg a nők védelmében, az áldozatok mellett kiállnak, azok egyrészt nem hisznek neki, áldozatot hibáztatnak, relativizálják. A baloldali feministák, Mérő Vera, Bihari Rita és a többiek...

Ha megnézzük egyébként az interjút, nagyon világosan látszik, hogy egy másfél órányi ilyen szöveget, ennyi történetet nem lehet betanulni, meg eljátszani. Nyilván épeszű emberekben egy pillanatig fel sem merül ez. Itt 16 évnyi frusztráció, fájdalom, magában tartás, elfojtás tört fel belőle.

És az is látszik, hogy ahogy halad előre az interjú, egyre komfortosabban is beszél róla, vagy legalábbis olyan értelemben, hogy jól esik neki, hogy végre ezeket elmondhatja, és ez is egy tipikus pszichológiai jelenség, tulajdonképpen ez egy esettanulmány lehetne. Mert tényleg rengeteg ilyen eset van, hogy nagyon nehezen nyílik meg, beszél valaki ilyen traumákról. Amikor viszont elkezd beszélni, utána megnyugszik, megkönnyebbül, és tulajdonképpen akkor már el is akarja mondani, és eszébe jutnak újabb és újabb történetek, konkrétumok, hogy mik voltak… látszik, hogy egyfajta felszabadító érzés ez neki – fejtette ki Jeszenszky Zsolt.