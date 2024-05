A világ legnagyobb háborúellenes megmozdulása lesz szombaton, indul a történelmi Békemenet

A 2012-es Békemenetnek volt egy "ősbemutatója." 2009-ben, amikor megalakult a CÖF. Makovecz Imrénél ültünk húszan, és Imre azt mondta: elég Gyurcsányékból, valamit tenni kell. Ekkor szerveztük az első megmozdulást. Több ezer cédulát nyomtattunk, és tettük az autók szélvédőjére, előrehozott választásokat követelve invitáltuk az embereket a Hősök terére. Csodálatos volt, összefogott az ország, és legalább 250 ezer ember jött el a hívásunkra. Nem tudtuk elérni ugyan az előrehozott választásokat, az akkori kormánypártok és Gyurcsány Ferenc semmiképpen nem akarták ezt, hiszen azonnal buktak volna, így még másfél évet kihúztak - de az már önmagában a demokrácia megcsúfolása volt, mert egy ilyen bukás után, amit a Gyurcsány-kormány végig vitt, minden normalitás azt követelte volna, hogy mondjanak le. Nem tették. Utólag már látom, hogy a Fidesz nagyon bölcsen, a jogállamiság feltételeit figyelembe véve járt el. Demokráciában ugyanis előválasztásra akkor van szükség, ha a nép már nem elég türelmes ahhoz, hogy megvárja a választás törvényes időpontját. Ebből a szempontból a magyar nép is rendkívül bölcs volt. Aztán 2010-ben a Fidesz-KDNP kétharmaddal nyerte meg a választást, és óriási munkába kezdtek: a csődközelben lévő országot kellett kihúzni a bajból. Nagy léptekkel haladtak előre. Azonban 2011 őszén kezdtük érezni, hogy az Orbán-kormányt politikai és pénzügyi támadások érik Brüsszelből. Nem tetszett, hogy nemzeti kormány került hatalomra Magyarországon, és valóban - viszonylag gyorsan - megszabadultunk az adósságoktól, ráadásul új hiteleket nem is vett fel az ország. Óriási nyomás nehezedett Orbán Viktorra. Mi pedig újra tömegdemonstrációt szerveztünk 2012-ben a kormány mellett. Óriási tömeg jött el, a menet eleje már a Kossuth-téren volt, a vége pedig a Hősök terén. A miniszterelnök pedig azt a megmozdulást is, és azóta az összes Békemenetet nagyon megköszönte. Most mi köszönhetjük meg neki, hogy 2010 óta stabilan irányítja az országot, amely fejlődik, biztonságban van, és a nehézségek ellenére is folyamatosan küzd Magyarországért, és a magyarok számára lényegesen jobb életet teremtett az elmúlt 14 év alatt - nemcsak anyagilag, hanem erkölcsileg is. Gondoljunk csak bele: Magyarországra rengetegen hivatkoznak külföldön. Sőt, az Unió épületének folyosóin elmondják a Fidesz képviselőiek, hogy egyébként a magyaroknak van igazuk, de ők nem merik ezt kimondani. Ezt a félelmet kell legyőzni.

Ha félünk, nem merjük kimondani az igazunkat, akkor a háborúpártiak győznek.

Az USA lényegében távirányításban vív háborút az oroszokkal, miközben gyarmatosít. Az ukránok földjeit, gyárait, az életüket olyan mértékben gyarmatosítja, hogy ötven év múlva is Amerikának fizetik majd vissza a sok hitelt, és fizetnek a fegyverekért is. Véleményem szerint Zelenszkijnek komolyan választ kell majd adnia egyszer arra, miért gondolta, hogy ez, amit most ő képvisel, előnyös az ukránoknak. Azonnal meg kell állítani a háborút - ebben Orbán Viktornak és például Donald Trumpnak is igaza van -, azonnali tűzszünetre lenne szükség.