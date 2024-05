A BRFK-nak egyértelmű feladata a gyerekek védelme, zéró tolerancia van a pedofilokkal szemben

Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány a Magyar Nemzetnek adott interjújában elmondta, hogy intenzív éve volt tavaly a BRFK-nak, mivel számos kulturális, sport és politikai rendezvény volt a fővárosban, melynek kiemelkedő pontja volt Ferenc pápa háromnapos látogatása. Elmondta, tavaly 3240 rendezvényt biztosított a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), ebből csak 13 volt, amit megtiltottak vagy korlátoztak. Ez is azt mutatja, hogy a BRFK a lehető legszélesebb körben biztosítja a békés gyülekezéshez való jogot – jelentette ki.

Terdik Tamás, Budapest rendőrfőkapitánya

Fotó: police.hu

A főkapitány a közbiztonságra térve elmondta, hogy az egyik neves turisztikai magazin reprezentatív felmérése szerint az egyedül utazó hölgyek tekintetében Budapest az egész világon a harmadik legbiztonságosabb város. A Jewish News Syndicate pedig arról írt hogy „Budapest az egyetlen olyan nagy európai főváros, amely megérdemli a zsidók számára a biztonságos jelzőt”.

Jelentősen javulnak a statisztikák

Terdik Tamás elmondta, hogy tavaly és tavalyelőtt is összesen a fővárosban körülbelül negyvenezer bűncselekményt követtek el. Vannak bűncselekménytípusok, amelyek számai emelkednek, vannak, amelyek csökkennek. Megjegyezte: nincs felderítetlen emberölés Budapesten, emellett drasztikusan csökkent a lakásbetörések száma, de a személygépkocsi lopás is jóval kevesebb volt az elmúlt évben, mint azt korábban tapasztalhattuk. 2010-ben még 3300-at elloptak Budapesten, ez mára 103-ra redukálódott. Körülbelül tíz év alatt a rablások száma 90 százalékkal csökkent, de ami ennél is fontosabb, hogy 95 százalékban sikerül elfognunk az elkövetőket – ismertette.

Az antifa támadások

A tavaly februárban történt antifasiszta támadássorozattal kapcsolatos fejleményekről szólva a rendőrfőkapitány elmondta, hogy egy húszfős, erőszakos csapatról beszélünk, amely jó részt német és olasz állampolgárokból állt, de volt köztük más külföldi nemzetiségű személy is. Öt helyszínen követtek el rendkívül szervezetten, kilenc sértett sérelmére brutális, nagyon súlyos támadásokat. Bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés miatt folytatják a büntetőeljárást.