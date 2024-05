Alvilági pénzekkel is üzletelhettek Magyar Péter bizalmasának a bűntársai

Alvilági figurákkal is üzletelt annak a bűnbandának több tagja, amely a jogerős ítélet szerint Magyar Péter gazdasági vezetőjét, Sájer Máriát is a soraikban tudta – értesült több forrásból a Magyar Nemzet. A nő egyébként nem más, mint a baloldali figura „anyósa”, aki hosszú éveket töltött börtönben – számol be minderről a Magyar Nemzet.

Egyre több információ lát napvilágot arról az országos piramisjátékot felépítő, rengeteg embert kisemmiző bűnszervezetről, amelynek tagjaként négy évet ült börtönben Magyar Péter gazdasági vezetője, Sájer Mária – írja a Magyar Nemzet. Magyar Péter és Sájer Mária

Fotó: Metropol A Metropol napokkal ezelőtt azt is megírta, hogy Sájer Mária Vogel Evelinnek, Magyar élettársának az édesanyja, akit Magyar sok nyilvános szereplésére magával visz. A nemrég szabadult nő ugyanis a legszűkebb stábba tartozik. Ő kezeli a számlákat, fizeti a beszállítókat, színpadi technikát, testőröket, irányítja, kezeli a hirtelen százmilliókkal felduzzasztott Magyar-közösség pénzügyeit. A színpadra lépés előtt jellemzően vele vált szót utoljára Magyar Péter – emelte ki a Metropol. A piramisjátékra visszatérve, a Buda-Cash- és a Quaestor-botrányhoz hasonlító bűnügy szálai egészen a 2010-es évekig és egy, a celebvilágban is jól ismert nagykátai ikerpárig nyúlnak vissza. F. Attila és testvére, illetve az általuk létrehozott, Sájer Máriát is a soraikban tudó bűnszervezet megszámlálhatatlan embert vert át. Nem mellékes körülmény, hogy a bíróság ítélete szerint Magyar Péter bizalmasa okozta egy károsultra vetítve a legnagyobb kárt, miután egyetlen embertől 108 milliót csalt ki. Megjegyzendő, a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése szerint a nő összesen 358 millió forint kárt okozott. Az ikerpár által irányított szervezet egyébként közel 8 milliárd forintot szedett össze jó befektetést ígérve, de alig 1,5 milliárdot fizettek vissza tőke vagy kamat formájában a megtévesztett embereknek. A hálózat 10-30 százalékos kamatokkal csábította a befektetőket, amit csak csak néhány embernek fizettek ki. A lap információ szerint a bűnszervezet több tagja a magyar éjszakai élet néhány ismert alakjától is jelentős összegeket vett fel, ám később a százmilliót is meghaladó pénzekkel nem tudtak a kért időben elszámolni. Emiatt, úgy tudják, komoly fenyegetések is érték a bűnbanda vezetőjét, de a „félreértést“ végül sikerült tisztáznia.