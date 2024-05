Árokba hajtott egy 15 éves fiú Ladánybenén

Tavaly augusztus elsején, reggel egy 15 éves fiú megvárta, hogy szülei elmenjenek otthonról, majd elkötötte az apja autóját. Egy iskolatársát is magával vitte, akivel elindultak Ladánybene irányába. A fiú a rutintalansága miatt nem tudta irányítani az autót, ezért letért az útról. Először az út melletti vízelvezető árok szélének, majd egy fának csapódott.

A balesetben a az anyósülésen utazó, iskolatársnak 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülései lettek.

A baleset azért következett be, mert a 15 éves fiú nem tartotta be a KRESZ előírásait.

Az ügyészség a fiút közúti baleset gondatlan okozásával vádolja, ezért vele szemben vezetéstől való eltiltást indítványozott. A fiú ügyében a bíróság fog dönteni.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Kecskeméten szintén egy 15 éves fiú száguldozott egy lopott autóval, azonban róla kiderült, nem ez volt az első lopása. 2024 áprilisában és májusában több olyan bűncselekmény is történt Kecskeméten, amik egy 15 éves kamasz számlájára írhatóak. A fiút a helyi rendőröknek egy széles körű nyomozás során sikerült beazonosítaniuk.A kamasz rövid idő alatt három biciklit zsákmányolt, valamint két autót is feltört, amikből különböző értékeket lovasított meg. A fiatal a lopások során szintet lépet, ugyanis a kecskeméti vasútállomás parkolójából egy autót vitt el, amivel egészen Izsákig jutott. Egy út melletti csatornába hajtva otthagyta a kocsit, amit a kiskőrösi rendőrök meg is találtak. A fiúval szemben lopás miatt indult büntetőeljárás – számolt be a Police.hu

Nemrég pedig egy 14 éves fiú lopott chipset egy romhányi fesztiválon.

Lopás miatt felelhet az a 14 éves fiú és társa, egy 30 éves férfi, akik egy lakóhelyükön megrendezett fesztiválon alkoholt és chipset loptak az egyik sátorból. A kamasz ezenkívül összetörte a több mint százezer forint értékű pénztárgépet, és ellopta nagynénje ékszereit, melyekből többet el is adott.

A 30 éves férfi és a 14 éves kamasz tavaly júniusban éjjel egy romhányi fesztiválon egy vendéglátó sátorból összesen 92.380 forint értékben loptak egy rekesz sört, egy rekesz energiaitalt, emellett rumot, pálinkát, likőrt, viszkit, és két karton chipszet. A kamaszfiú ezután az üres pénztárgépet szándékosan összetörte.