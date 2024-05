Egy egész fegyverarzenált találtak egy kazincbarcikai férfi lakásán

A férfi interneten keresztül vásárolt fegyvereket, hangtompítókat, lőszereket, majd jogellenesen a lakásában tárolta őket.

Ezek közül egyedül vadászfegyverek tartására volt engedélye, azonban más típusú pisztolyokat, puskákat és lőszereket is tartott családi házában.

A fegyvereknek ugyan mindegyike hatástalanított volt, ám megfelelő szerszámokkal és szaktudással újra működőképessé lehetett őket alakítani.

A férfit a bíróság lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés miatt 2 év, végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte.

Enyhítő körülményként értékelte, hogy a férfi beismerte bűnösségét, és megbánta, amit tett, míg súlyosító körülménynem számított, hogy a fegyvereket jogellenesen szerezte, és rendkívül sokat tartott belőle otthonában.

Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosítás érdekében fellebbezett.

Néhány évvel ezelőtt egy baji férfi több, mint 100 lőszert és egy német puskát szerzett meg jogtalanul, majd előbbit a volt orosz laktanyában, utóbbit pedig a lakásán tárolta. 2021 januárjában pedig egy pécsi házaspártól foglaltak le egy engedély nélkül tartott fegyvert. Szintén rengeteg fegyver került elő két évvel ezelőtt egy budapesti férfi otthonából, emellett többször is adott el illegálisan lőszereket egy ismerősének. Egy ecsegi férfinél házilag átalakított fegyvert és éles lőszereket találtak, egy szobi férfi pedig még a vécétartályába is fegyvert rejtett, emellett drogozott és rendszeresen terrorizálta feleségét. Végül a TEK segítségével csaptak le rá a rendőrök. Egy miskolci nyugdíjastól szintén több tucat fegyvert, és több, mint 300 darab élet lőszert foglaltak le. Egy bátai férfit pedig letartóztattak, mert egy engedély nélkül tartott fegyvert találtak a lakásában. A férfi azzal védekezett, hogy azt még a hetvenes években kapta nagyapjától. Végül hittek neki, hogy igazat mond, és szabadon engedték. 2020 áprilisán egy hétvége alatt 2 férfit is letartóztattak Csongrád-Csanád vármegyében illegális fegyvertartás miatt. Egy debreceni férfi a hálószobában, a garázsban illetve a pincében tárolta jogtalanul megszerzett fegyvereit, emellett a hűtőszekrényben többszáz lőszert is találtak az intézkedő rendőrök. Egy holland férfit pedig a reptéren, nyaralásból hazafelé jövet csíptek el, miután a rendőrökben felmerült a gyanú, hoigy illegálisan tart fegyvert fóti otthonában. A rendőrök feltételezése később beigazolódott, azonban a férfi nemcsak fegyvert, hanem drogot is rejtegetett lakásán.