A legújabb innovációknak sajnos nemcsak céljuk, hanem többnyire rendkívül magas áruk is van. Ilyenkor közösen segíthetünk! Tudom, sokan merő rációból azt mondják, inkább segítenek többször és többeknek kisebb célok elérésében. Ez is rendkívül nemes, nem véletlen, hogy az Egy Lépéssel Több Alapítvány fő célja is az, hogy bizonyítsa, egy-egy kisebb összeg, egy rezsiszámla kifizetésével is óriási segítséget lehet adni a nehéz helyzetben lévő családoknak. De mindez csak addig érv, amíg személyesen nem ismerkedünk meg egy olyan gyermekkel, mint Ádin. Ekkor rájövünk, az élet minden pénzt megér. Hogy ez a kisfiú boldog és teljes életet élhessen minden erőfeszítést megér