Karácsonyék kampányfinanszírozása: fedősztori lehetett a tanácsadói szerződés

Egy teljesen életszerűtlen, több szempontból is gyanús „tanácsadói” szerződéssel szerzett külföldről, a 2019-es önkormányzati választások előtt 112,5 millió forintot Mravik Zsolt egyszemélyes vállalkozása, a Bakony Rental Kft., amelyből gyorsan ki is vett 89,4 milliót a tulajdonos-ügyvezető, majd ebből a pénzből továbbítottak 75 millió forintot, amely minden bizonnyal Karácsony Gergely kampányában „hasznosult” — írja a Magyar Nemzet.

Karácsony Gergely.

Fotó: Facebook

A lap szombaton részletes tényfeltáró cikkben mutatta be, hogy a baloldal főpolgármester-jelöltjének kampányára a pénzt 2019-ben a Mindenki Budapestért (Mibu) Egyesület bonyolította, a szükséges pénzforrást pedig kísértetiesen hasonló módon teremtették elő, mint a szintén Karácsony nevével fémjelzett 99 Mozgalom a 2021-es baloldali előválasztási kampányban. Utóbbi esetben a félmilliárd forint valódi forrására egyelőre nem derült fény, az viszont ismert, hogy az összeg döntő hányadát euróban és angol fontban fizette be a 99 Mozgalom bankszámlájára ugyanaz a Perjés Gábor, aki már 2019-ben a Mibu vezetőjeként is feltűnt hasonló szerepben. Karácsony öt évvel ezelőtti főpolgármester-jelölti kampánya esetében viszont konkrétan tudni lehet, hogy a több tízmillió forintos támogatás külföldről érkezett, a fent nevezett Bakony Rental Kft. közvetítésével.

De nézzük, mik azok a gyanús körülmények, amelyek arra engednek következtetni, hogy az autókölcsönző cég tanácsadói szerződése csupán egy fedő sztori, amely a külföldi pénzügyi támogatás leplezését szolgálta!

A cégbírósági adatok szerint Mravik Zsolt 2018. március 5-én alapította a vállalkozást Bakony Waste Energy Kft. néven, a cég akkor még üzem- és tüzelőanyag nagykereskedelemmel foglalkozott. A vállalkozást 2019 februárjában átnevezték, ekkor kapta meg a Bakony Rental Kft. nevet.

A cégnek a mai napig egyedüli tulajdonosa és ügyvezetője Mravik Zsolt, jogi képviselője Tordai Csaba – a főpolgármester jogi főtanácsadója –, a székhelye pedig kettejük közös lakcímére van bejegyezve. Az életvitelszerűen együtt lévő Tordai–Mravik páros a földhivatali nyilvántartás szerint ötven-ötven százalékban tulajdonosa a Budapest XIII. kerületi, Váci út 34. szám alatt található 122 négyzetméteres lakásnak.

A Bakony Rental történetében fontos változás állt be nem sokkal az átnevezés után, 2019 augusztusában, amikor is új tevékenységi körökkel, nevezetesen közvélemény-kutatással, valamint társadalomtudományi humán kutatással, fejlesztéssel bővítették a „portfóliót.” A fő tevékenységük azonban továbbra is a gépjármű-bérbeadás maradt, ami azt jelzi, hogy a tanácsadást eleve csupán mellékes, egyszeri alkalomra tervezték. Ezt a feltételezést erősíti az a tény is, hogy a cégadatbázisból kiderül, a legutóbbi önkormányzati választás évében Mravik vállalkozása brutális, 238-szoros árbevétel-növekedést produkált: a korábbi 500 ezer forintról 119,2 millióra nőtt az összeg, viszont a következő években a nettó árbevétele egyszer sem emelkedett húszmillió forint fölé, azaz a 2019-es kampányév mutat egyedül kiugró eredményt. Sem előtte,sem után nem volt hasonló nagyságrendű árbevétele a cégnek, a tanácsadói szerződés egyetlen, egyszeri alkalomnak bizonyult. Az is nyilvánvaló, hogy ehhez a szerződéshez kellett új tevékenységi körnek felvenni két hónappal az önkormányzati választások előtt a már említett „társadalomtudományi humán kutatást, fejlesztést”. A rejtélyes tanácsadói szerződésről és a megbízóról annyit lehet tudni a Bakony Rental Kft. 2019-es pénzügyi beszámolójából, hogy egy „112.577.000 forint értékű, EU tagállami vevő részére nyújtott szolgáltatás” volt.