Kocsis Máté: Június 9-én megvédhetjük Magyarország békéjét

Hozzátette, a június 9-i választás egy olyan kérdésben "hoz majd igazságot", melyről még nem szavaztak az európai polgárok, ez pedig a háború kérdése. Tisztázni kell Magyarországon is, hogy mely politikai erők azok, amelyek támogatják a háborút és melyek azok, amelyek a békét szeretnék - emelte ki. Kocsis Máté hangsúlyozta, a Fidesszel és a KDNP-vel szemben álló baloldali politikusok a háború pártján állnak. Még akkor is így van ez, ha ők ezt tagadják és ez "azért van így, mert az ő finanszírozóik, az ő külföldi támogatóik a háború álláspontját képviselik, így előbb-utóbb a magyar baloldali képviselők is azt fogják képviselni" - tette hozzá.