Lopott a boltban a Magyar Televízió egykori bemondónője

A karrier kezdete

Piti bolti lopás tette tönkre az 1970-es években népszerűvé vált bemondónő, Szádvári Gabriella, karrierjét. Szádvári 1953. augusztus 20-án született Budapesten. Már fiatalon is megmutatkozott a tehetsége, azonban a Színművészeti Főiskolára nem jutott be 1972-ben, de felvették a Magyar Televízióhoz, ahol vágóként kezdett el dolgozni. Ezt annak köszönhette, hogy a főiskola és a tévé között volt egy megállapodás, miszerint akik eljutottak a felvételi utolsó köréig, de nem jutottak be, azok gyakornoki állást kaptak a tévénél. Miután elkezdett dolgozni, hamar felismerték, hogy a személyisége és külseje alapján is képernyőre való, így először az Iskolatévében szerepelt, majd a vasárnap délelőtti matinéban konferált fel. Innen pedig egyenesen vezetett az útja felfelé.

Ő lett a legfiatalabb magyar bemondónő.

Fotó: Fortepan / Szalay Béla

Gyorsan a közönség kedvence lett, rengeteg rajongói levelet kapott, rendszeresen felismerték az utcán és a boltokban, ahol hírességként kezelték őt, hiszen akkoriban egy tévébemondó az is volt. Gabriella munkája egyben a szenvedélye is volt, otthon is folyamatosan gyakorolt és fejlesztette magát, nyelvórákra járt és az egri tanárképző főiskolán is tanult levelező képzésen, magyar-történelem szakon.

A nagy szerelem

A karrierje csodásan alakult és nem sokkal később a szerelem is megtalálta, az akkori egyik legismertebb műsorvezető, Rózsa György, személyében, akivel a Magyar Televízió büféjében találkozott először és szinte azonnal egymásba szerettek. 1976-ban össze is házasodtak, azonban szerelmük nem volt hosszú életű, mindössze két évig maradtak együtt.

Azt vallotta, hogy egy jó bemondónő nem tűnik ki, hanem inkább belemosódik az adásba, ennek ellenére a képernyőn megpróbálta átadni az egyedi személyiségét az adásokban.

A híres bemondónőből tolvaj lett

Az első kritikák a 70-es évek végén érték, miután egy szilveszteri interjúban arról beszélt, hogy egyes megnevezésekkel, és titulusokkal nincs tisztában. Ráadásul a bakijairól is nyíltan beszélt.

Karrierje azonban akkor tört ketté, amikor a 80-as évek elején rajtakapták, hogy megpróbált ellopni egy bundát egy üzletből.

Erről beszámoltak a korabeli újságok, és rövid idő alatt az egész fővárosban mindenki erről beszélt. Az emberek eleinte el sem akarták hinni, aztán pedig azt találgatták, hogy mi szüksége volt a lopásra egy híres bemondónőnek. Hiszen nyilvánvalóan ki tudta volna azt fizetni, hiszen jól kereső tévés bemondó volt.