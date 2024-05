Rácsok között ábrázolják Magyar Pétert és 4 évig börtönben ült anyósát - itt vannak a legújabb mémek!

A Metropol írta meg: Magyar Péter gazdasági vezetője, Sájer Mária Judit nemrég jött ki a fegyházból, ahova egy bűnszervezet fontos tagjaként 1200 ember meglopásáért, gátlástalan átveréséért került. Miután kikerült a börtönből, Magyar Péter legközelebbi munkatársa lett és ő irányítja a titkárságát is. Érdekesség, hogy a nő tulajdonképpen rokona is a diktafongyártók kedvencének: ő az édesanyja Vogel Evelinnek, Magyar Péter élettársának, akit a baloldali figura minden rendezvényre magával hurcol. A hírre többen is reagáltak!

Vágólapra másolva!