Újabb migrációpárti, Soros-kötődésű jelölt Magyar Péter listáján

A lap emlékeztet, a Tisza Párt több jelöltje a magyar közéletben ismeretlen, de a Soros-hálózat számára annál inkább ismert szereplő. Mindennek azért is van jelentősége 2024 májusában, mert a milliárdos spekuláns visszatérően a háború folytatását és eszkalációját hangsúlyozza.

Weisz Viktor Magyar Péterék európai parlamenti listáján a 9. helyen szerepel.

Weisz jelenleg a Soroshoz köthető davosi Világgazdasági Fórumnál dolgozik, és némi akcentussal beszél magyarul.

Magyar Péter jelöltje a bevándorlási válság egyik legintenzívebb időszakában, 2016 és 2018 között az Artemisszió Alapítványnál dolgozott, ahol migránsok mentorálásában vett részt. Erről következőképpen írt a LinkedIn-profilján: „Az Artemisszió Alapítvány ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával (UNHCR) együttműködésben megvalósult projektjében

lehetőségem nyílt arra, hogy mentorként és támogatóként segíthessem Zia Qasemit, egy afgán menekültet, aki Magyarországon akart beilleszkedni.”

Valamilyen oknál fogva azonban a fenti, a Mandiner által korábban, az oldal előző időállapotában lementett részlet már nem szerepel Weisz nyilvános LinkedIn-életrajzában, ahol 2016 után mostanra hirtelen 2019 következik.

Magyar Péteréknek jó okuk lehet a titkolózásra. Weisz korábbi munkahelye, a migránsok segítésében aktív Artemisszió Alapítvány Soros György fizetési listáján is szerepel: az Open Society Foundations (OSF) 2016-ban 109 499 dollárt (több mint 40 millió forintot) adott az alapítványnak. Sőt, az Artemisszió támogatói és partnerei között megtalálható a Soros-hálózat által szintén pénzelt Közélet Iskolája, valamint olyan migránssegítő szervezetek, mint a Refugees Welcome és az European Programme for Integration and Migration (EPIM). A Refugees Welcome olasz szervezete már szintén többször kapott támogatást Soros György alapítványától, az Open Society Foundationstől.

A Soros-kapcsolatok azért is lényegesek a választás szempontjából, mert az üzletember évek óta az orosz–ukrán háború folytatása mellett teszi le a garast.

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, nyilvánosan lobbizott az EU-nál, hogy az több mint ötvenmilliárd dollárral támogassa Ukrajnát. Mindemellett az amerikai spekuláns 2023 nyarán egyértelműen a háború folytatása mellett érvelt, mondván, a kollektív nyugati háborúpártiság ahhoz járult hozzá, hogy Ukrajna készen áll ellentámadást indítani, amint az összes beígért nyugati fegyver megérkezik.