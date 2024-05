Megszületett az ítélet Karácsony ügyében: elégedetlenek a fővárosiak - videó

Hiába a sok tanácsadó és a rájuk költött százmilliók évente, Karácsony gergely eddig azt sem tudta, hogy a fővárosiak mit gondolnak a munkájáról. Most lelkes emberek elvégeztek egy nem reprezentatív kutatást, amiből kiderül, hogy mivel NEM elégedettek a budapestiek. De Karácsony Gergely, ahogy ez a videókban is elhangzik, a fővárosiak véleményére csak ennyit mondott: "Sz**ok rá!". És pont ez látszik a városon is.

Legtöbben a tisztaságot mondták a rengeteg hajléktalannal az utcákon, de volt aki ehhez azt is hozzátette, hogy még sokkolóbb mindez a villamosokon, tömegközlekedési járműveken. Penetráns húgyszag, szemét és tömegközlekedés. Ezek az elsősorban fájó problémák, amiket felsoroltak Budapest különböző helyein, különböző korú válaszadók. Volt, aki szerint ez egyenesen riasztó lehet a turistáknak. A tömegközlekedésben a legtöbben szintén a tisztaságot hiányolták, és volt, aki a járatsűrűséget kifogásolta. Mindannyian emlékszünk arra is, amikor Karácsony Gergely öt éve még a metrón mérte a hőmérsékletet, akkor azzal az ígérettel kampányolt, hogy amint ő lesz a főpolgármester, ez is megváltozik. A metrókocsik azóta sem lettek légkondicionáltak. Karácsony Gergely valószínűleg jobban tette volna, ha a negyven tanácsadó helyett megkérdezi az emberek véleményét, hogy mit kellene jobban csinálni. De Karácsony Gergely, ahogy ez a videókban is elhangzik, a fővárosiak véleményére csak ennyit mondott: "Sz**ok rá!". És ez látszik is a városon.