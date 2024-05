A Fidesz tovább növelte támogatottságát, óriási fölénnyel nyerhet a jövő vasárnapi választáson

Közvélemény-kutatói kerekasztal

Fotó: Origo

Emlékeztetett: Donáth Anna, a Momentum első számú embere felkelt Magyar Péter politikája ellen, majd később már ott állt a standjuk mögött. Donáth ezzel zöld lámpát adott arra, hogy a momentumos választók akár Magyar Péterékre is szavazhatnak. Ez azért is fontos, mert ezzel jelentős szavazatokat veszíthet a Momentum, akár még a mandátumszerzésük is veszélybe kerülhet.

A Fidesz jelentősen tudott erősödni

Juhász Gyula, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója hangsúlyozta, hogy a méréseik szerint 51 százalék szavazna a Fideszre, 25 százalék a Tisza Pártra, 8 százalék a DK-MSZP-Párbeszédre. Juhász ismertette, hogy

a Fidesz a választáshoz közeledve erősödni tudott. Hatalmas Fidesz előnyt mérnek, és 2019-hez képest a Fidesz őri a pozícióit, maximum 2 mandátummal kaphat kevesebbet.

A kutatási igazgató szerint nagyon kevésnek tűnik a DK 8 százaléka, és most a Tisza Párt élvezi a baloldali pártok között civakodást. A Mi Hazánk nem fog bejutni az EP-be, de ez még változhat.

A Tisza Párt akár kétszer több szavazatot is szerezhet mint Gyurcsány pártja

Bánki András, Real-PR93 elemzője kifejtette, hogy körülbelül 53 százalékos részvételi arányt jósolnak az EP választáson. Az összes kutatás alapvetően csak a belföldi szavazatokat veszi figyelembe, de a külhoni magyarok szavazatai is változtathatnak az eredményen. A biztos szavazók bázisán kutatták a választói preferenciákat, és arra az eredményre jutottak, hogy hibahatárral számolva is a Fidesz listája vezet 45 százalékkal, 28 százalékon mérték Magyar Péter pártját, és 10 százalékon a DK-MSZP-Párbeszédet. Leszögezte:

a Tisza Párt akár kétszer több szavazatot is szerezhet, mint Gyurcsány pártja. A kutatóintézet mérése szerint összesen öt lista juthat be az EP-be. A Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak és a Mi Hazánknak 1-1 mandátumra van esélye.

Biztosan vezet a Fidesz

Fotó: Origo

Nehéz mérni Magyar pártját, de az biztos, hogy fölényben van a baloldalon

Stefkovics Ádám a Századvég képviseletében kifejtette, hogy a Fidesz vezet náluk is 45 százalékkal, és januárhoz képest minden párt kárvallottja annak, hogy megjelent Magyar Péter pártja. A Momentum és a DK is nagyot veszíthet, és 5 párt szerezhet reálisan mandátumot, a Tisza Párt 23 százalékon áll, a DK 10 százalékon. A Tisza Pártot nehéz volt mérni, és ez azért is van, mert nagyon új mozgalom – tette hozzá a szakértő.