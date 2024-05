Orbán Balázs: Magyarország nagy dolgokra hivatott és nagy dolgokat fog tudni elérni

Orbán Balázs a könyvbemutatón arról beszélt, hogy sokat lehet tanulni a jövő magyar politikájáról a múlt nagy politikusaitól, és kell valami "matéria", ami leírja azt, mit, miért csinál a kormány. Ezért úgy döntött, amíg részese a politikának, minden ciklusban ír egy könyvet. A Huszárvágás cím a huszárok speciális harci modorára utal, amely egy "váratlan, bravúros, a csata állásán fordító, meglepő mozdulatsor" - jegyezte meg. Elmondta, könyve társadalomtudományi és geopolitikai szakkönyv, melyben arról szeretett volna írni, hogy a konnektivitás "izgalmas megközelítés és jó lehetőség" arra, hogy bemutassa a világnak a magyar stratégiát.

Orbán Balázs szerint a Huszárvágás megközelítése az, hogy az "unipoláris, neoliberális ideológián alapuló világrend" véget ért és senki nem tudja, mi lesz helyette.

A kormány megítélése szerint "szuverenista világrend" érkezik, így azon országok tudnak sikeresek lenni, melyek szuverén politikát folytatnak - mondta. Megjegyezte, ezáltal az adott térségben ezek az országok szervező erővé, gazdasági, politikai, kulturális és egyéb erőközponttá tudnak válni, Magyarországnak pedig van terve és stratégiája arra, hogy ebben az új világrendben hogyan tud térségének "kulcsállamává" válni - tette hozzá. Ennek eredményeképpen többek között magyar munkahelyek keletkeznek, emelkedik az általános bérszínvonal és infrastrukturális értelemben fejlődik az ország - emelte ki.

Orbán Balázs hangsúlyozta, Magyarország kulcsállami szerepére a legnagyobb veszélyt a háború jelenti, így a térségben lévő béke elérése és a stabilitás biztosítása nagyon fontos ezen cél elérésében. Emellett az is fontos előfeltétel, hogy a kormány "szuverén, nemzeti érdek alapú külpolitikát" tudjon folytatni - jegyezte meg. Kijelentette, az egyik legnehezebb kérdés az, hogy egy olyan méretű ország, mint Magyarország hogyan viszonyuljon a világ átrendeződéséhez, melyre szerinte nem identitáskérdésként kell gondolni, hiszen - mint mondta - ha az ország beáll valamelyik oldal mögé, az a szuverenitás elvesztését jelenti.

Elmondta, könyvében azt javasolja, hogy a világ átrendeződését adottságként kell kezelni és egy szuverenitásbővítési lehetőségként kell felfogni.

Vannak olyan erőközpontok, melyek felemelkednek - ezekből is profitálnia kell Magyarországnak, mert akkor meg tudja sokszorozni az ország számára rendelkezésre álló erőforrásokat - tette hozzá. Orbán Balázs a könyvében olvasható blokkosodásról is beszélt. Elmondta, hogy minden, amit napi szinten olvasunk a világpolitikai fejleményekről, azok ezen blokkosodási stratégia mentén érthetők meg. A Nyugat azért reagált máshogy a 2022-es orosz agresszióra, mint a 2014-esre, mert akkor még nem volt blokkosodási stratégia - mondta. Kifejtette, a jelenlegi konfliktust a Nyugat egy lehetőségnek látta, hogy "levágja a nyugati szövetségeseket Oroszországról", összeszorítsa a "blokkországokat", megerősítse a szövetséget és felkészítse a szövetségi rendszert egy jövőbeni konfrontációra a "Nyugaton kívüli szereplőkkel". Orbán Balázs a június 9-i választásokról is beszélt, mellyel kapcsolatban azt mondta, az "a békepárti politikát folytató magyar kormány mögötti kiállás és azt a politikát megerősítő szavazás". A könyvbemutatón a könyvről Orbán Balázzsal Tóth-Szántai József, a Pont Mi Lokálpatrióták Egyesület polgármesterjelöltje beszélgetett.