Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Haderőt kell építenünk, mert enélkül nem tudjuk garantálni a magyar emberek békéjét és biztonságát

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szent István Király Múzeum közös tárlatának megnyitása alkalmából mondott beszédében kiemelte: ravaszul, de egyre nyíltabban lopakodik be a háború a mindennapjainkba, és a legnagyobb védelmi szövetségbe, a NATO-ba is, amelynek számos európai uniós tagja is van. Egyre-másra nyilatkoznak meg ezeknek az európai uniós országoknak a vezetői annak a lehetőségéről, hogy

a szomszédunkban már két éve dúló véres háborúban valamilyen formában vagy nekik, vagy a NATO-nak meg kellene jelenni. Ebből Magyarország ki fog maradni

- tette hozzá. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tárlat emlékeztet hazánk katonai nagyságára, erőt, hitet és kitartást ad a ma katonájának és a ma magyar társadalmának ahhoz, hogy szeresse legdicsőbb és legdélcegebb fiait, a magyar katonát.