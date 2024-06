Orbán Viktor: A Fidesz EP-választáson még soha nem kapott ilyen sok szavazatot

„Nincs ma Európában egyetlen párt sem, és azt hiszem, Magyarországon sincs, aki ne cserélne velünk boldogan, akár azonnal” – mondta Orbán Viktor az M1-nek. „A Máltai Munkáspártot leszámítva Európában messze ez a legnagyobb támogatottság, amit politikai szereplő kapott” – értékelte Orbán Viktor a Fidesz–KDNP pártszövetségnek az európai parlamenti választáson elért, kishíján 45 százalékos eredményét. A miniszterelnök ennek kapcsán kiemelte: kaptak már európai választáson 50 százalék feletti támogatást is, de még soha nem szavaztak annyian a kormánypártokra, mint most. Hozzátette most több mint kétmillió ember voksolt rájuk, és amikor a legjobban szerepeltek, akkor pedig csak 1,8 millió.

„Ha ez egy parlamenti választás lett volna, akkor nagyjából olyan erőviszonyok lennének a kormánypárti mandátumok számát tekintve, mint amik most vannak a magyar parlamentben” – emelte ki a magyar kormányfő.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy nagyon biztos kormányzó párti fölényt adna, ha ezt az eredményt rávetítenék egy parlamenti választásra.

„Ilyen háborús időkben, ilyen nehéz körülmények között egy gyötrelmes háborús, inflációs évvel a hátunk mögött, egy jó gazdasági esélyeket teremtő növekedés megindítása előtt ebben a helyzetben azt mondom, 14 százalékot ráverni a másodikra az egy tisztességes eredmény” – mondta.

A kormányfő az EP-választás következményeiről szólva kifejtette:

az európai parlamenti választáson sikerült lelassítani az európai politikusok egyre gyorsuló ütemű háborúba sodródását.

„Meg is lehet állítani, mert Franciaországban – ami a legerősebben a háború mellett érvelő ország volt – valódi politikai földindulás történt. Ott ki kell írni, illetve ki is írtak már egy parlementi választást, mivel olyan nagy erővel és nagy arányban nyertek a békepártiak. Ha a békepártiak tudnak nyerni a parlamenti választáson is, akkor azt gondolom, hogy az első félidőt megnyertük. Egy null ide, Európában a békepártiak győztek” – magyarázta.

Hozzátette: várják, hogy Donald Trump megnyerje a választást az Egyesült Államokban, és akkor meglesz a béke.

Az ellenzékről szólva kifejtette: amikor nekiindultak a választásoknak, tudta, hogy a kormánypártoknak két ellenzéket kell majd legyőzniük, a régit és az újat. Kiemelte: legyőzték mindkettőt. Ezt a kormányfő különösan értékes eredménynek nevezte, mert – ahogy fogalmazott – két különböző ellenzékkel kellett megküzdeniük.