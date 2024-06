Tripponék még idén is kitömték a korrupciós hálózatukban lévő SZIN-KER-t

Az Origo információi szerint Tripponék az utolsó percig ki akarják használni a hátralévő városvezetői időszakukat, bukásra készülnek a hétvégén. Ez magyarázhatja az is, hogy az alpolgármester házfelújítását ténylegesen végző, és a korrupciós ügybe keveredett SZIN-KER Kft-vel még 2024-re is több felújítási szerződést kötött az önkormányzat tulajdonában álló egészségügyi cég. Birtokunkba jutott levelezés azt is bizonyítja, hogy a SZIN-KER-en keresztül történt Tripponék házfelújítása részleteinek egyeztetése. Ami bizonyítja a korrupciós hálózat meglétét.

Az Origóhoz eljutott dokumentum tanúsága szerint, Ungár Klára, korábbi SZDSZ-es politikus által vezetett szakrendelő az elmúlt 5 évben összesen nettó 161 millió forintnyi, bruttó több mint 200 millió forintnyi megbízást adott a Tripponék házfelújítását végző cégnek. 2024-ben a Bőrgyógyászat, nőgyógyászat, gyermekgyógytorna, gyermek szakrendelő építési és felújítási munkálatait végezték el közel 19 millió forint értékben. Forrás: Origo A SZIN-KER véglegesítette a Motingatlan és Trippon közti fiktív szerződést Az Origo birtokába került levelezés bizonyítja, hogy a felújítást papíron végző Motingatlan Kft. a SZIN-KER Kft-n keresztül egyeztette le a szerződés szövegét és tartalmát Trippon házának felújításáról. Ez végképp bizonyítja a sajtóban megjelent korrupciós hálózat meglétét. Forrás: Origo Tripponnak felelnie kell Korábban többször megírtuk, hogy Tripponék újpesti házának felújítását végző cég, vélhetően ezzel az újpestiek pénzéből végzett felújítással hálálhatta meg azt a 290 millió forint összegű építési beruházást, amelyet az Újpesti Városgondnokságtól nyert el a cég. A felújításra vonatkozó számlát viszont nem a SZIN-KER állította ki, hanem a Motingatlan Kft. A súlyos bűnügyben nyomozás van folyamatban, és a korrupció mellett a pénzmosás és a költségvetési csalás gyanúja is felmerülhet. Trippon Norbert házánál házkutatás volt néhány nappal ezelőtt, és úgy tudjuk, hogy már külön ügyként kezelik az ő érintettségét a nyomozók.

