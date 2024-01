A politikus beszámolt arról, hogy az országgyűlésben létrejött egy többpárti űrpolitikai munkacsoport, amelyik komoly interparlamentáris kapcsolatokkal rendelkezik. Több szakmai kérdésben is zajlottak már egyeztetések, így többek között a holdkutatás kapcsán is. Az biztos, jelentette ki a szakember, hogy a világ, az űrkutatás újból úgy tekint a Holdra, mint egy új világrészre.

Ötven évvel ezelőtt az Apolló program idején rendszeresek voltak az emberes űrutazások, ám utána ez alábbhagyott. Ennek több oka volt, többek között az is, hogy egy nagy kutatógeneráció távozott. Ma már azonban egyre nagyobb szerepet kap a holdkutatás, azonban az is tény, komoly feladat lesz visszamenni a Holdra. Most is van egy verseny, az amerikaiak az európaiakkal együtt, és például Izraellel dolgozik, míg a Kínaiak az oroszokkal. Szerencsére magyar kutatók is szerepet vállalnak ebben a programban több fontos mérőeszközzel. Azt már lehet tudni, hogy egy állandó állomás létrehozása a Holdon komoly erőfeszítést igényel, és természetesen rengeteg pénzt is.

