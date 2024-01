Egy olyan rendhagyó kiállításról van szó, ahol az inspiráció és az edukáció kerül előtérbe. Idén több 100 gyártó termékét lehet megtekinteni és esetenként kipróbálni, de ezen túl a kedvezmények, az ingyenes lakberendezői tanácsadás, illetve az előadások miatt is érdemes kilátogatni. A Rákosy Glass a kiállítótér szívében, a 29c. standon várja az érdeklődőket egy olyan szállodai enteriőrrel, ahol az innováció találkozik a gyakorlati igényekkel, és ahol a fürdőszobában mint helyiségben rejlő lehetőségek maximálisan kiaknázhatók.

A legjobb hely, ahol a futurisztikus csúcstechnológia és a kényelem találkozhat

A Rákosy Glass a hazai építészeti üveg megkerülhetetlen szereplője, fennállásának több, mint 4 évtizede alatt már többször is bizonyította, hogy nyitott az innovációkra úgy a technológia, mint a design terén. Ezúttal sem fog csalódást okozni azoknak, akik kifejezetten a látványos, alapjaiban újszerű megoldások miatt látogatnak ki a kiállításra. A cég két díjnyertes terméke kerül a főszerepbe, a HELIO Heating fűtő üveg és a LUMINARI Glass designüveg.

„Különleges térelválasztók, hajlított fűtő üvegek, érdekes tükrök és egy rendhagyó zuhanykabin: a jövő fürdőszobája eltávolodik a tiszta funkcionalitástól, és az intelligens technológia és az érzékszervi érintések, például a textúra és a világítás keveréke felé mozdul el, hogy luxusérzetet adjon – avat be Rákosy Eszter, a Rákosy Glass tulajdonosa és vezetője a projekt részleteibe. A fürdőszoba egyszerre menedékhely és a kikapcsolódás tere”.

Két remek tervező ötlete valósult meg

A stand két tervezőjének neve ismerős lehet: Pusztai Márta, az ország egyik legsokoldalúbban képzett home staging és lakberendező szakembere, aki ráadásul a Fürdőszoba Kiállítás háziasszonya is, és Dr. Herczeg Andrea, aki 2022-ben az év LOSZ pályakezdő lakberendezője volt. A tervezők munkájuk során nem csak a kreativitásukat hangolták össze a legújabb fürdőszobatrendekkel, de éltek a Rákosy Glass különleges termékei és technológiái adta lehetőségekkel is, kihozva ezekből a legtöbbet.

Mindenhol jó, de…

A fürdőszoba többé nem másodrangú helyiség. A 2024-es trendek jól mutatják azt az igényt, hogy a legjobb szállodákban található luxus felszereltséget a saját otthonunkba is bevigyük. Ezek az elemek a szerény fürdőszobát olyan térré emelik, amely luxus kivitelű, és gyakran eltér a szomszédos helyiségek tervezési nyelvétől.

A trend kulcsfontosságú elemei visszaköszönnek a Rákosy Glass standján. Infrafűtéssel melegítő designelemek, látványos minták és merészség, integrált világítás, igazán trendi színválasztás, egyszerre friss, mégis időtlen – minden megvan benne, ami egy luxusszálloda fürdőszobájába kell!

A stand a fürdőszobát művészi és kreatív térként kezelik, amely ugyanúgy megérdemli az átgondolt tervezési döntéseket, mint az otthon kiemelkedőbb helyiségei, például a nappali vagy a konyha.

Álomfürdőszoba kedvezményekkel és egy nyereményjátékkal

A standon kedvezmények és egy nyereményjáték is várja az érdeklődőket. Egyrészt 10% kedvezményt kap mindenki, aki a standon feliratkozik a Rákosy Glass hírlevelére. A kiállítás szervezői által felkínált 5000 Ft-os kupon is beváltható a standon, így a 10%-os kedvezményen felül további 5000 Ft kedvezmény is jár az egyik idei vásárlásból.

Minden feliratkozó részt vesz egy sorsoláson is, melyen kisorsolnunk 1 db walk-in zuhanypanelt 120 x 200 cm-es méretben, Luminari MOKKA Ivory mintával! A nyereménycsomag tartalma:

1 db 8 mm vastag, nyomtatott, ESG edzett üveg 120 x 200 cm-es méretben

2 db fényes arany színű kitámasztó szerelvény

Találkozzunk a Rákosy Glass standján!

Akár tervez, építkezik vagy felújít, ha inspirációt keres a fürdőszobához, a Fürdőszoba és Otthoni Wellness Kiállításon a helye! Itt alkalma nyílik a fürdőszobai berendezések és a kapcsolódó ágazatok legjobbjainak felfedezésére: részletes információkat talál az egyes cégekről, termékeikről és az általuk kínált műszaki megoldásokról.