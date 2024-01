Tegnap este holtan találtak egy jászszentandrási anyát és 3 éves kislányát. Az anya, mielőtt öngyilkos lett, a gyerekével végzett, így akart fájdalmat okozni a lány apjának. A szomszédok elmondták az Origónak, hogy a nő egy ideje furcsán viselkedett és az öngyilkossága előtt a volt élettársával is csúnyán összeveszett az utcán, amit a kislány is végighallgatott. Később kiderült, az anya többször is járt pszichiátrián, azonban onnan mindig kiengedték.