A Jobbik önfelszámolását szorgalmazza a hazai zsidóság egyik meghatározó szervezete, miután a napokban a párt elnökének újabb döbbenetes antiszemita megnyilvánulására derült fény. Az Origo egy 2020-as belső levelezést hozott nyilvánosságra, amely Gyöngyösi Márton európai parlamenti képviselő, jelenlegi pártelnök, akkori elnökhelyettes, illetve Stummer János akkori Jobbik-alelnök, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának egykori elnöke között zajlott.

„Orbán provokációnak is beillő megjegyzését nem akartam közvetlenül kommentelni, inkább indirekt módon, az USA lépésének kritikáján és elítélésén keresztül. Legszívesebben azt írtam volna, hogy egy cionista bérenc, a lubovicsi szekta foglya, de ebből nem biztos, hogy jól ki lehet jönni” – írta Gyöngyösi Márton a levélben. A Jobbik vezérkara éppen azt vitatta meg, hogy milyen álláspontot alakítsanak ki „az iráni helyzettel kapcsolatban” megfogalmazott közleményükben. Az aktualitást az adta, hogy az Egyesült Államok likvidálta az iráni kémfőnököt, a terrortámadásokért felelős Kászim Szulejmánit.

Ez volna a leghelyesebb

Sajnálatos módon a Jobbik rendkívüli károkat okozott a hazai politikában és közéletben antiszemita nézeteinek hirdetésével, melyek a párt identitásának szerves részét képezik – nyilatkozta lapunknak Megyeri Jonatán, rabbi. Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) kommunikációs igazgatója hangsúlyozta, hogy a Jobbik néppártosodási törekvéseinek ellenére számos pártvezető, így Gyöngyösi Márton is a helyén maradt, a most nyilvánosságra került levelezés pedig azt mutatja, hogy a párt politikai irányváltása ellenére vezetőinek korábbi antiszemita nézetei mit sem változtak.

Ezért a leghelyesebb az volna, ha Gyöngyösi Márton és a Jobbik vezetése egyszer és mindenkorra megszüntetné pártját, az antiszemita nézeteknek ugyanis sem a hazai, sem az európai közéletben nincs helye – jelentette ki az EMIH kommunikációs igazgatója.

Szerdán a zsidó szervezet vezetője, Köves Slomó is markánsan fogalmazott a Magyar Nemzet kérdésére. – A most nyilvánosságra került levelezésből úgy tűnik, hogy valójában Gyöngyösi Márton a szóban forgó „fogoly”. Foglya annak az Irán által pénzelt antiszemitizmusnak, amit hol szélsőjobboldali, hol újbaloldali politikusként – mint közös nevező – mindig is vallott – hangsúlyozta az EMIH vezető rabbija.

Szalai Kálmán a Tett és Védelem Alapítvány főtitkára is a Jobbik megszüntetésére tett javaslatot a HírTv-ben. „Az elmúlt évek információi alapján azt a következtetést vontuk le, hogy a Jobbik – amely egy bűnös gondolatban született párt – organikusan az antiszemitizmusával együtt fejlődött, a politikai üzeneteit rendre az antiszemita motiváció köré építette. Ahogy korábban is mindig mondtunk, ma is azt gondoljuk, hogy a Jobbik számára az egyetlen megoldás, hogyha felszámolja önmagát, és ezzel megtisztítja a magyar közéletet ettől a gondolattól” – fogalmazott a zsidó vezető.

Notórius antiszemita

A Jobbik elnöke nem először tett antiszemita kijelentést, 2012-ben a magyar parlamentben a zsidó képviselők listázását követelte. Azt mondta, ideje lenne listát készíteni arról, hogy „az itt élő, és különösen a magyar országgyűlésben és a magyar kormányban, hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára”.

Később sem finomkodott Gyöngyösi Márton, amikor a zsidóság és maga a zsidó állam került szóba: „Tehát ez az Izrael, és ennek az Izraelnek minden egyes állampolgára – meggyőződésem szerint – járjon bárhol a világon, nem csak Magyarországon, ab ovo, tehát már ránézésre és messziről, és anélkül, hogy tudnám, hogy kiről van szó, meggyőződésem szerint nemzetbiztonsági kockázat” – fogalmazott pár éve a Jobbik lakossági fórumán.

Szélsőséges Jobbik

A pártelnök mellett több meghatározó, ismert jobbikos is sokat tett azért az elmúlt években, hogy a Jobbik megmaradjon szélsőséges, antiszemita pártnak. Emlékezetes, hogy Bíró László, a baloldali koalíció által 2020-ban, a tiszaújvárosi időközi választáson támogatott jobbikos jelölt a közösségi médiában korábban tett kijelentéseivel „tetűcsúszdás" zsidó turistákról és „zsidóuzsora banktőkéről" értekezett, a fővárosra „Judapestként" hivatkozott.

Alaposan felborzolta a kedélyeket Kulcsár Gergely hírhedtté vált köpködése is. A Jobbik korábbi parlamenti képviselője azzal kérkedett, hogy a pesti Duna-parton kivégzett zsidó mártíroknak emlékül szolgáló cipőkbe köpött, erről pedig belső levélben tájékoztatta párttársait, és őket is erre biztatta. Egy másik, jobbikos képviselőtársainak szánt írásában „biboldó-bérenc" frakciókról és „kamukausztról" értekezett, de olyan e-mailt is küldött, amelyben náci horogkeresztmintával kívánt boldog új évet.

Szinte pontosan két évvel ezelőtt robbant Z. Kárpát Dániel botránya. Amíg olyan náci karlendítést végző, és antiszemita kijelentéseket tevő politikusok, mint Z. Kárpát vannak a pártban, addig a Jobbikban jelen van az antiszemita gondolkodás – írta 2022 márciusában az amerikai Jewish Voice nevű újság. A „Régi Jobbik, új palackban" című írásba egy karlendítős felvételt is a beágyaztak a politikusról.