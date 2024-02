Így válasszunk műfüvet!

A műfű néhány évvel ezelőtt még sokaknak elképzelhetetlen volt a kertben. A Prémium Pázsit Kft. felmérése szerint mára azonban egyre többen teszik le a voksukat a műpázsit mellett.

A műgyepre azért is szavaznak egyre többen, mert nem csak könnyebben kezelhető az ezzel borított terület, mint a valódi füves kert, de sok esetben hasznosabb is, az idő és pénz spórolásról nem is beszélve.