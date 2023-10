"A MITEM az elmúlt években komoly hírnevet szerzett. Nemcsak híres, hanem nagy presztízzsel is rendelkezik. Számos országból sok színház szeretne eljutni erre a fesztiválra. Olyan nagy színházi fesztiválokkal került egy szintre, mint az Avignoni Színházi Fesztivál vagy az Edinburgh-i Nemzetközi Színházi Fesztivál. Ha Európában bárhol dolgozom és a színházi szakemberekkel a MITEM-ről beszélgetünk, mindenki nagy tisztelettel említi a fesztivált" - mondta az Origónak Avtandil Varszimasvili, az egyik leghíresebb grúz rendező, a Tbilisziben működő Gribojedov Akadémiai Színház és a „Szabadság Színház" művészeti igazgatója, a Tbiliszi Színház és Filmművészeti Egyetem professzora. Avtandil Varszimasvili elnyerte a Grúz Állami Nemzeti Díjat, a Kote Marjanisvili Állami Színházi Nívódíjat, a Mikheil Tumanisviliről elnevezett díjat; a „Zolotoj Vityaz" fesztivál győztese, az ukrajnai Lvivben megrendezett „Arany Oroszlán" Fesztivál Nagydíjának nyertese és számos más nemzetközi színházi fesztivál díjazottja. A 10. Madách Nemzetközi Színházi Fesztiválon két előadását láthatja a közönség. Az egyiket - A kaukázusi krétakör című produkciót - tavaly óriási sikerrel mutatta be a Nemzeti Színház, most a MITEM-en újra láthatják a nézők. A másik - Gogol: A köpönyeg című - előadását a Gribojedov Színház társulatával mutatja be. A nagy rendező arról is beszélt, hogy a Nemzeti Színház színészei kimagasló tehetségűek és rendkívül érzékenyek, valamint azt is elmondta, hogy miért a MITEM az egyik legszabadabb fesztivál Európában.