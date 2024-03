Újabb sztárfellépőket jelentettek be a Sziget Fesztiválra

Hatodik nap a Szigeten - Forrás: Sziget Official

Nagyszínpadra érkezik az énekes-dalszerző Raye is, aki történelmet írt az idei Brit Awardson, már azzal is, hogy megdöntötte az egy évben, egy előadó által begyűjtött jelölések számának rekordját. Érkezik a Szigetre a Spotify-on már mintegy 2,3 milliárd lejátszást számoló Another Love című számával a köztudatba berobbant Tom Odell is. És ott lesz a Nagyszínpadon a több milliárd streamet elérő, legendás arénákat elárasztó és széleskörű kritikai elismerést kivívó, platina minősítésű Los Angeles-i rock csapat, a LANY, vagy a rockot, elektronikát és a pszichedelikus zenét ötvöző, kísérleti, avantgárd zenei stílusairól ismert Yves Tumor is.